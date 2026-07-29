Патрушев оценил возможности российских судостроителей

Патрушев: судостроители России справятся с созданием военных и гражданских судов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские судостроители очень качественно, с опорой на собственные разработки и лучше, чем в других странах, справятся с созданием как военных кораблей, так и гражданских судов, уверен помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем, и с тем очень качественно - и лучше, чем другие страны", - сказал Патрушев на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live".

В гражданском судостроении сейчас лидирует Китай, но опыт судостроения КНР в свое время получила от России, отметил Патрушев.

"Поэтому надо пользоваться своими знаниями", - добавил он.