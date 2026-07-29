Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade

ЦАМТО, 28 июля. Министерство Вооруженных сил Франции сообщило об успешном проведении первого летного испытания экспериментального стратосферного БЛА Heliblade, разработанного компанией X721.

Испытание прошло 24 июля в регионе Новая Аквитания (на юго-западе Франции) в присутствии представителей Генеральной дирекции по вооружениям (DGA), Агентства оборонных инноваций (AID) и ВВС и ВКС Франции.

Полет проводился в два этапа: на первом этапе аппарат достиг высоты 15 м, на втором – 25-35 м (по данным разных источников). Испытание являлось демонстрацией концепции, устойчивости и управляемости летательного аппарата и не предполагало выхода на стратосферные высоты.

Heliblade представляет собой экспериментальный демонстратор с архитектурой вращающихся ультралегких крыльев, устойчивость и конструктивная жесткость которого обеспечиваются за счет использования центробежных сил. Аппарат имеет размах крыла 18 м при взлетной массе менее 4 кг.

По результатам испытаний представители военного ведомства заявили, что все поставленные технические задачи были выполнены, а электрические характеристики аппарата превысили расчетные показатели. Указывается, что проведенные полеты, ограниченные по высоте, представляют собой существенное снижение технического риска и подтверждают способность аппарата к устойчивому и управляемому полету в соответствии с инженерными моделями, разрабатываемыми в течение последнего десятилетия.

Согласно заявлению Министерства ВС Франции, БЛА Heliblade предназначен для длительного полета на высотах свыше 20 тыс. м, то есть в стратосфере, с энергоснабжением от солнечных батарей. Расчетная продолжительность полета – до нескольких месяцев.

Развитие проекта Heliblade осуществляется при поддержке Агентства оборонных инноваций в интересах ВВС и ВКС Франции и, по заявлению министерства, "полностью вписывается в реализацию стратегии ВС в отношении сверхвысотного эшелона".

Начальник штаба ВКС Франции генерал Жером Белланже охарактеризовал высотный эшелон в диапазоне от 20 до 100 км как слабо регламентированное с юридической точки зрения пространство, сравнимое с "Диким Западом", в связи с чем данное направление рассматривается как новая стратегическая область соперничества между крупными державами.

В числе потенциальных задач аппарата указываются миссии в области разведки (наблюдение, радиоперехват), а также задачи двойного назначения – мониторинг лесных пожаров и восстановление связи в зонах чрезвычайных ситуаций. Расчетная полезная нагрузка аппарата на этапе эксплуатационной готовности составит порядка 10 кг.

Компания X721, основанная в 2014 году, ведет разработку аппарата Heliblade с середины 2010-х годов. Поступление системы на этап оперативного использования запланировано на горизонте 2030 года.