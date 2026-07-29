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ЦАМТО

Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 июля. Министерство Вооруженных сил Франции сообщило об успешном проведении первого летного испытания экспериментального стратосферного БЛА Heliblade, разработанного компанией X721.

Испытание прошло 24 июля в регионе Новая Аквитания (на юго-западе Франции) в присутствии представителей Генеральной дирекции по вооружениям (DGA), Агентства оборонных инноваций (AID) и ВВС и ВКС Франции.

Полет проводился в два этапа: на первом этапе аппарат достиг высоты 15 м, на втором – 25-35 м (по данным разных источников). Испытание являлось демонстрацией концепции, устойчивости и управляемости летательного аппарата и не предполагало выхода на стратосферные высоты.

Heliblade представляет собой экспериментальный демонстратор с архитектурой вращающихся ультралегких крыльев, устойчивость и конструктивная жесткость которого обеспечиваются за счет использования центробежных сил. Аппарат имеет размах крыла 18 м при взлетной массе менее 4 кг.

По результатам испытаний представители военного ведомства заявили, что все поставленные технические задачи были выполнены, а электрические характеристики аппарата превысили расчетные показатели. Указывается, что проведенные полеты, ограниченные по высоте, представляют собой существенное снижение технического риска и подтверждают способность аппарата к устойчивому и управляемому полету в соответствии с инженерными моделями, разрабатываемыми в течение последнего десятилетия.

Согласно заявлению Министерства ВС Франции, БЛА Heliblade предназначен для длительного полета на высотах свыше 20 тыс. м, то есть в стратосфере, с энергоснабжением от солнечных батарей. Расчетная продолжительность полета – до нескольких месяцев.

Развитие проекта Heliblade осуществляется при поддержке Агентства оборонных инноваций в интересах ВВС и ВКС Франции и, по заявлению министерства, "полностью вписывается в реализацию стратегии ВС в отношении сверхвысотного эшелона".

Начальник штаба ВКС Франции генерал Жером Белланже охарактеризовал высотный эшелон в диапазоне от 20 до 100 км как слабо регламентированное с юридической точки зрения пространство, сравнимое с "Диким Западом", в связи с чем данное направление рассматривается как новая стратегическая область соперничества между крупными державами.

В числе потенциальных задач аппарата указываются миссии в области разведки (наблюдение, радиоперехват), а также задачи двойного назначения – мониторинг лесных пожаров и восстановление связи в зонах чрезвычайных ситуаций. Расчетная полезная нагрузка аппарата на этапе эксплуатационной готовности составит порядка 10 кг.

Компания X721, основанная в 2014 году, ведет разработку аппарата Heliblade с середины 2010-х годов. Поступление системы на этап оперативного использования запланировано на горизонте 2030 года.

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Страны
Франция
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
29.07.2026 04:50
Что и при ветре испытывали или только в ангаре?
0
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