Береговая охрана Тайваня получила новый патрульный корабль

ЦАМТО, 28 июля. Командование Береговой охраны Тайваня в ходе состоявшейся на предприятии CSBC Corp. в Килунге церемонии приняло новый патрульный корабль (CG 1007) Penghu.

Penghu стал пятым из шести кораблей серии, которые будут построены для Береговой охраны Тайваня в рамках запущенной в 2018 году инициативы стоимостью 42,6 млрд. тайв. долл. (1,3 млрд. долл. США), предполагающей поставку к 2028 году в общей сложности 141 нового судна различного типа.

По информации Taipei Times, головной корабль серии, (CG 1001) Changhua, был принят на вооружение в ноябре 2022 года. С тех пор компания передает Береговой охране Тайваня по одному кораблю в год. Шестое судно получит наименование Keelung.

Корабли могут применяться для обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, противодействия контрабанде и др.

По данным CSBC, длина корабля составляет 98,5 м, ширина – 13,2 м, полное водоизмещение – 2067 т, максимальная скорость – 24 узла, дальность хода – 6000 морских миль.

Как заявлено корабль данной серии длиннее, больше по размерениям и может лучше справляться с большими волнами по сравнению ранее поставленными 1000-тонными фрегатами. Он позволяет проводить ночные поисково-спасательные операции и обеспечивает взлет и посадку вертолетов в условиях волнения моря 5 баллов.

Корабль оснащен разработанной Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (NCSIST) 42-трубной реактивной установкой Zhenhai с 70-мм ракетами Hydra 70. Дальность стрельбы установленной в носовой части ПУ составляет около 10 км. Кроме того, четыре водяные пушки высокого давления с радиусом действия 120 м позволяют Береговой охране выполнять перехват контрабандистов.

На борту корабля размещаются два спасательных катера, способных развивать максимальную скорость 35 узлов.