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Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото

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Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» попала на фото

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» могла попасть на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

«Внешний вид малогабаритной пусковой катапульты с размещенной на ней, предположительно, крылатой ракетой "Бандероль"», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» заметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль».

В июне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что на Украине заявили о применении ВС России новейших ракет «Бандероль».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
29.07.2026 10:36
Вот с этой раскарячки запускают ПЯТИметровую ракету??? (см. выше статью "Появились подробности об ударившей по Одессе новейшей российской ракете").
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