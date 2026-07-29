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Военное обозрение

США завершат передачу Киеву утверждённой военной помощи не раньше 2029 года

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, переданной американским конгрессменам из Белого дома, США завершат передачу Киеву ранее утвержденной военной помощи в размере 400 миллионов долларов не раньше 2029 финансового года. В Соединенных Штатах он начинается в октябре 2028 года.

Об этом сообщает британское информагентство Reuters.

В публикации сказано:

Администрация Трампа заявила членам конгресса, что завершит расходование 400 млн долларов, выделенных конгрессом для помощи Украине не ранее 2029 финансового года.

Источники СМИ рассказали о письме, направленном в мае американским правительством в Конгресс. В нем сказано, что одобренная законодателями сумма поступит Киеву не сразу, а на протяжении длительного периода, который завершится в течение 2029 финансового года. Таким образом, она будет получена киевским режимом только к концу десятилетия.

Это означает, что последняя часть этих средств, вероятнее всего, поступит уже тогда, когда Дональд Трамп уже покинет президентский пост. Ведь срок его пребывания на должности заканчивается в начале 2029 года.

Некоторые из американских конгрессменов крайне недовольны такой задержкой.

Стоит отметить, что далеко не вся выделенная сумма попадет на Украину в виде военных грузов. Значительная часть из нее – 100 миллионов долларов – является расходами на их транспортировку.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что западные оружейные поставки Украине приводят к затягиванию конфликта. А глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые предназначенные ВСУ военные грузы, прибывающие из-за рубежа, Москва считает своими законными целями.

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