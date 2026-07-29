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ЦАМТО

США расширят производство компонентов для Patriot и THAAD

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 июля. Минобороны США заключило с компаниями L3Harris и Lockheed Martin два рамочных соглашения сроком на семь лет о расширении производства ключевых компонентов для ЗРК PAC-3 MSE и системы ПРО THAAD.

Согласно соглашению с L3Harris, компания ускорит выпуск двухимпульсного твердотопливного ракетного двигателя, двигателей системы управления по крену и боевой части для перехватчика PAC-3 MSE. Указанные компоненты обеспечивают скорость, увеличенную дальность и точность маневрирования, необходимые перехватчику для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов противника.

Отдельное соглашение, подписанное МО США совместно с L3Harris и Lockheed Martin, предусматривает расширение производства твердотопливного маршевого двигателя, обеспечивающего запуск перехватчика THAAD, а также жидкостной системы управления вектором тяги и ориентации (LDACS). LDACS отвечает за маневрирование перехватчика на траектории полета, необходимое для поражения баллистических целей как в атмосфере, так и за ее пределами.

Новое соглашение по силовым установкам THAAD дополняет ранее заключенное с Lockheed Martin рамочное соглашение о четырехкратном увеличении темпа выпуска перехватчиков THAAD – с 96 до 400 ед. в год. Компания также приступила к строительству нового Центра по производству боеприпасов в городе Камден (шт.Арканзас) и модернизации свыше 20 производственных площадок в штатах Арканзас, Алабама, Флорида, Массачусетс и Техас.

В марте 2026 года Пентагон и Lockheed Martin также заключили соглашение о четырехкратном увеличении производства инфракрасной головки самонаведения для THAAD с привлечением компании BAE Systems, изготавливающей данный компонент на предприятиях в Нашуа (шт.Нью-Гэмпшир) и Эндикотте (шт.Нью-Йорк).

В июне 2026 года правительство США предоставило Lockheed Martin неопределенный по объему семилетний контракт (UCA) на сумму до 35 млрд. долл. на четырехкратное увеличение выпуска перехватчиков THAAD.

Параллельно реализуется программа наращивания выпуска перехватчика PAC-3 MSE – с текущих около 600 до 2 тыс. ед. в год к 2030 году, о чем ранее заявлял заместитель военного министра США Майкл Даффи. В апреле 2026 года аналогичное рамочное соглашение о трехкратном увеличении производства головки самонаведения для PAC-3 подписано с компанией Boeing.

По заявлению заместителя военного министра, схожие рамочные соглашения достигнуты также с компанией RTX (бывшая Raytheon) в отношении крылатых ракет Tomahawk, ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM, а также многоцелевых ракет SM-6 и перехватчиков SM-3 IB и SM-3 IIA.

Расширение производственных мощностей проводится в рамках более широкой инициативы МО США по переводу системы закупок вооружений на "военные рельсы" с приоритетом в скорости и гибкости поставок.

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Страны
США
Продукция
AMRAAM
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
sm-3
SM-6
THAAD
Компании
BAE Systems
Boeing
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