Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?

Полковник Ходаренок предложил разработать «антидроновый танк» для защиты от БПЛА

Последние несколько дней в российском и украинском инфополе не утихают дискуссии о комплексе активной защиты (КАЗ) танков «Арена-М». Эта система должна сбивать все, что летит в сторону танка, однако украинские каналы распространили видео, на котором FPV-дроны якобы поражают оснащенные «Ареной-М» танки. Серьезных выводов по тщательно смонтированным видео, распространяемым в пропагандистских целях, делать нельзя. Однако на одном из кадров видно, что «Арена-М» все-таки работает и сбивает дрон. Могут ли КАЗ стать панацеей и чем можно защитить бронетехнику от угрозы FPV-дронов — «Газета.Ru» разбиралась с военным аналитиком Михаилом Ходаренком.

Защитная «Арена»

Идея использовать комплексы активной защиты танка не нова и появилась за десятилетия до того, как в русский язык вошло слово «дрон». В 1980-х годах СССР устанавливал на устаревшие танки Т-55 систему «Дрозд», которая должна была сбивать летящие в борт боевой машины противотанковые ракеты (ПТУР) и гранатометные снаряды. Система была крайне спорной — хотя бы потому, что ее защитные снаряды работали как очень мощные осколочные гранаты, внезапному запуску которых всегда «была рада» собственная идущая рядом с танком пехота.

На западе КАЗ считали не слишком полезными, и потому массовое распространение они получили лишь в XXI веке в Израиле. Связано это было с тем, что единственной и серьезной угрозой для израильских танков «Меркава» были сидящие в засаде гранатометчики и операторы ПТУР, в то время как в случае войны стран НАТО и Варшавского договора в Европе генералы скорее ждали танковых сражений лоб в лоб, в которых от КАЗ нет толку.

Однако в ходе конфликта на Украине главной грозой танков стали FPV-дроны — дешевые, запускаемые издалека в больших количествах. Их доминирование на поле боя привело к тому, что танковые атаки в классическом понимании исчезли и больше практически не проводятся. В этих условиях логично было вновь вспомнить о КАЗ.

Элементы «Арены-М». Источник: Патент на Т-72Б3А

«Арена-М» — это далекий потомок «Дрозда», система, работающая на схожих с ним принципах. Она выглядит как несколько небольших блоков, устанавливаемых в разных частях башни. Эти блоки содержат радары, способные обнаруживать атакующие боеприпасы, и информация с них поступает в компьютерную систему управления. Также в нескольких местах башни расположены блоки с защитными снарядами: в сумме их 12 (это число указано в патенте), но они распределены по периметру башни, и все 12 никогда не могут быть использованы для защиты одной стороны. Если компьютер фиксирует атакующий снаряд, угрожающий танку, он выбирает подходящий защитный снаряд и выстреливает его в нужный момент, чтобы уничтожить угрозу на подлете, в нескольких метрах.

8 июля 2026 года «Известия» сообщили, что танки Т-72Б3А с установленной «Ареной-М» начнут применяться на боле боя на Украине, отдельно подчеркивая важность этой системы для защиты от дронов.

Успешное срабатывание «Арены-М» при защите от дрона. Источник: Кадр из видео/YouTube

Спустя несколько дней в украинских Telegram-каналах и соцсетях начало распространяться видео, на которых FPV-дроны якобы поражают танки Т-72Б3А где-то в зоне боевых действий. Видео было очень тщательно смонтировано и, как и любая другая военная пропаганда, не претендовало на объективность. Авторы хотели показать российскую технику в негативном свете, но это не вполне удалась: на монтаже забыли или не стали удалять момент, на котором видно, как «Арена-М» срабатывает и, предположительно, сбивает атакующий дрон. Сколько всего раз она сработала в том бою, неизвестно.

Доказательство принципиальной работоспособности оружия на поле боя — очень важная фаза в его разработке, независимо от тактического исхода.

Противодроновый танк

«Появление в зоне СВО «Арены-М» — важный шаг для защиты наших танков от дронов. Однако у всех подобных систем есть фундаментальный недостаток в виде ограниченного боезапаса, а главная сила дронов в их дешевизне и в количестве. Если дронов у противника больше, чем у танка защитных снарядов, исход будет предсказуемым. А в нынешних условиях использование в одном бою многих десятков дронов — обычное дело», — объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, служивший ранее в Войсках ПВО ВС СССР и Генштабе ВС РФ.

Таким образом, «Арена-М» может использоваться в качестве последнего рубежа обороны, но необходимо сократить число угроз, которые способны до него долететь. Средств борьбы с дронами на дистанции больше пары метров сейчас существует много, а разрабатывается еще больше. Однако между появлением оружия на испытаниях и системным успешным применением на поле боя может пройти много времени.

Известно, что FPV-дрон реально сбить из пулемета, особенно если он управляется автоматически с помощью ИИ. Концерн «Калашников» разработал такую роботизированную пулеметную турель в конце 2025 года. Ее габариты позволяют потенциально установить ее на башню, однако системная интеграция компонентов может быть сложной конструкторской задачей: в частности, необходимо будет «научить» пулемет получать целеуказание от обзорных радаров и стрелять на ходу. Тем не менее подобный антидроновый пулемет калибра 7,62 устанавливается на новейший немецкий танк KF-51 Panther.

Однако этого может быть недостаточно, и потому некоторые решения проблемы можно подсмотреть в другой эпохе.

В 1970–1980-х годах главной грозой танков были вертолеты с противотанковыми ракетами. В каком-то смысле их можно назвать «FPV-дронами» своей эпохи: они создавали ассиметричную угрозу, с которой танк ничего не мог сделать. Вертолеты появлялись в удобный для себя момент, зависали невысоко над землей и расстреливали танки ракетами с дистанции в несколько километров. В Ирано-иракскую войну пара иранских вертолетов AH-1 Cobra производства США могли сдержать наступление целого иракского танкового полка, что ломало саддамовским генералам все расклады.

В СССР об этой проблеме знали и создали для ее решения ЗРК «Тор». Издали гражданский человек мог бы принять его за танк, только без пушки. Задачей комплекса было следовать с танками в одном строю и прикрывать их от атакующих вертолетов. Система была специально заточена под эту задачу, в том числе имела минимальное время реакции и могла обстреливать несколько целей сразу. Американцы подумывали бороться с «Тором» запускаемой с вертолетов переделанной ракетой Stinger, наводящейся на радиоизлучение, но кто бы в таком столкновении победил — никто не знает, поскольку тех боев никогда не случилось.

Зенитный ракетный комплекс «Тор». Источник: Евгений Биятов/РИА Новости

«Я верю, что будущее в борьбе с дронами принадлежит специализированным мобильным системам, подобным «Тору». Правда, сбивать дроны его ракетами заведомо экономически невыгодно, и средство поражения необходимо сменить, но от этого не изменится концепция.

Машина, подобная танку, идущая с ними в одном строю, но оснащенная не пушкой, чем-то другим: микроволновым оружием, лазерами или пулеметами, а возможно, и специализированная пушка, стреляющая программируемыми боеприпасами воздушного подрыва, — тоже подойдет. Главное, чтоб это было дешево и эффективно», — сказал Ходаренок.

В целом военный аналитик уверен, что средство борьбы с дронами найдется и что угроза эта не столь необорима. Однако в настоящий момент военная индустрия зависла в фазе между появлением хорошей идеи и успешным воплощением ее в жизнь.

Российский танк Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Источник: Кадр из видео/УВЗ (2025 год)

Мини-война в воздухе

Один из самых интересных способов борьбы с дронами был разработан несколько лет назад в США. Это дрон-перехватчик Coyote Block 3 NK, который не стоит путать с любыми другими модификациями дрона Coyote. Внешне он напоминает очень маленькую ракету или самолет длиной около одного метра и весом до 10 кг. Его запускают с помощью стартового ракетного ускорителя, после чего дрон переходит в крейсерский полет с использованием реактивного двигателя.

Многие подобные дроны, в том числе Coyote, функционируют как зенитные ракеты и взрываются рядом с целью. Однако индекс NK в названии означает non-kinetic — «не-кинетический», и относится к его боевой части. Как следует из заявлений компании-производителя Raytheon , аппарат поражает БПЛА каким-то видом энергии, пролетая вплотную рядом с ними. О деталях компания умалчивает, но на опубликованных видео испытаний видна головная часть дрона, выглядящая как радиопрозрачный обтекатель, из-под которого просвечивает что-то темное. Почти наверняка он поражает цели микроволнами с помощью расположенного под обтекателем излучателя, что согласуется с видео испытаний: на них дрон пролетает мимо нескольких квадрокоптеров, и они камнем падают вниз без внешних повреждений.

Дрон-перехватчик Coyote Block 3 NK. Источник: Raytheon

Микроволновое оружие считается очень перспективным в борьбе с дронами, однако обладает огромным недостатком: интенсивность его воздействия на микросхемы дрона обратно пропорциональна квадрату расстояния, и потому для работы на дистанции в сотни метров микроволновая пушка выходит слишком габаритной. Однако дрон, в отличие от наземной системы, может подлететь к цели в упор, что очень сильно снижает требуемую мощность.

Предполагается, что Coyote Block 3 NK будет барражировать над полем боя и сбивать летящие в сторону союзных сил БПЛА без расхода боеприпасов. По исчерпании запасов топлива дрон садится в растянутую ловчую сеть, и после перезаправки и перезарядки его можно использовать повторно.

Возможно, такие дроны станут самым внешним слоем обороны наземных сил от малых БПЛА и вернут танкам их место на поле боя.

Константин Харитонов