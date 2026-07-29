В США признали, что отстают от конкурентов в производстве дронов

ЦАМТО, 28 июля. Руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц заявил, что США до сих пор крайне далеки от конкурентов в производстве собственных беспилотников.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство "Рейтер".

"Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил 27 июля, что США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути", – говорится в сообщении агентства.

По словам Т.Метца, которые приводит агентство, в рамках программы Пентагона, на которую было выделено более миллиарда долларов, к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тыс. дронов.

Как напоминает агентство, в начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении "РИА Новости", в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.