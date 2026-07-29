Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты БЛА

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 28 июля. Правительство Великобритании объявило о передаче Украине интеллектуальной собственности на систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak, предназначенную для защиты БЛА от средств обнаружения и поражения.

Данное заявление 27 июля сделал премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на военно-морской базе Портсмут.

Комплекс средств РЭБ Stone Cloak представляет собой станцию радиоэлектронного подавления с габаритами, сопоставимыми с планшетным компьютером, устанавливаемую на борт БЛА. Устройство предназначено для противодействия радиолокационным средствам обнаружения системам противовоздушной обороны и затруднения сопровождения и поражения носителя.

Согласно данным пресс-службы, Министерство обороны Великобритании ранее уже поставило Вооруженным силам Украины несколько тысяч комплектов Stone Cloak, которые применяются в боевых условиях. Передача прав интеллектуальной собственности на технологию позволит украинской стороне организовать серийное производство изделия на собственных промышленных предприятиях без зависимости от дальнейших поставок из Великобритании.

В комментарии для СМИ Э.Бернем заявил, что технология Stone Cloak является образцом британских разработок в области РЭБ, апробированных в условиях боевого применения, и имеет значение для обеспечения безопасности обоих государств.

По данным британских СМИ, передача технологии Stone Cloak осуществляется в рамках соглашения о 100-летнем стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной. Отмечается также, что после внедрения на Украине технология Stone Cloak планируется к интеграции в состав перспективных британских средств поражения большой дальности, в том числе в рамках программы разработки малобюджетной крылатой ракеты Brakestop.

По данным правительства Великобритании, общий объем помощи Украине с начала специальной военной операции достиг 25 млрд. фунтов стерлингов, из которых 16 млрд. фунтов стерлингов составила военная помощь и 5,6 млрд. фунтов стерлингов – невоенная помощь. Лондон также подтвердил текущие обязательства по выделению 3 млрд. фунтов стерлингов ежегодно на поддержку Украины.

Помимо вопроса передачи технологии РЭБ, в ходе встречи в Портсмуте стороны обсудили развитие совместного оборонного производства в сфере беспилотных систем, а также потребность Вооруженных сил Украины в дополнительных средствах перехвата баллистических ракет.