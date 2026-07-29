Войти
Lenta.ru

Названо способное изменить СВО оружие России

482
0
+1
Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости
Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости.

НПЦ «Сварог»: Лазерное оружие способно изменить весь военно-промышленный комплекс России

Лазерное оружие показывает высокую эффективность против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и потенциально способно изменить подход к работе всего российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом ТАСС рассказал официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

Собеседник привел пример российских оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский», активно используемых в ходе специальной военной операции (СВО). «После продемонстрированных результатов применения в совокупности с рассчитанным экономическим эффектом данное направление стало развиваться максимально быстро. И такая же ситуация в сфере противодействия БПЛА при помощи средств лазерного поражения», — сказал источник.

По его словам, за последние годы изменился подход к ведению боевых действий. Отдельно представитель отметил низкую стоимость использования лазерного оружия против БПЛА.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что российские лазеры против БПЛА позволили сэкономить сотни миллионов рублей на невыстрелах зенитных ракет.

Также в июле агентство со ссылкой на официального представителя НПЦ «Сварог» сообщило, что в настоящее время российский лазерный комплекс «Перун» против любых БПЛА проходит испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade
  • 29.07 04:04
  • 1
Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)
  • 29.07 03:27
  • 1
Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников
  • 29.07 03:18
  • 5
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 29.07 02:57
  • 1
Комментарий к "Причина неудач русской армии в войне 1812 года"
  • 29.07 01:31
  • 0
Комментарий к "10 главных недостатков СССР, которые привели к перестройке и развалу Сверхдержавы"
  • 28.07 17:55
  • 0
Комментарий к "Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн"
  • 28.07 17:32
  • 133
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.07 17:29
  • 77
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС