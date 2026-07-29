ВВС Нигерии приняли первую партию самолетов M-346FA

ЦАМТО, 28 июля. Командование ВВС Нигерии 27 июля объявило о завершении заводских приемочных испытаний первой партии из трех легких боевых самолетов M-346FA группы Leonardo.

Приемка проводилась комиссией из представителей ВВС и Минобороны Нигерии на предприятии Leonardo в Венегоно.

Как заявлено, результаты приемки подтвердили, что все три самолета соответствуют как техническим стандартам и стандартам летной годности, так и требованиям контракта.

Помимо приемки самолетов, делегация провела с руководством Leonardo Aircraft Division переговоры по вопросам подготовки пилотов и технических специалистов, логистической поддержки и долгосрочного обслуживания, оценила тренажеры и систему наземной подготовки.

Как сообщал ЦАМТО, хотя слухи о приобретении ВВС Нигерии M-346FA распространялись с 2021 года, официальное подтверждение закупки 24 самолетов появились только в 2023 году. Стоимость заказа не раскрывалась, но по неофициальной информации она может составлять до 1,2 млрд. евро. Контракт также включает вооружение, вспомогательное оборудование, инструмент, запасные части, услуги обучения и логистическую поддержку. Командование ВС Нигерии планирует применять M-346FA для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки, перехвата, подготовки пилотов. Контракт с Leonardo включает как минимум 25-летнее соглашение о техническом обслуживании и поддержке самолетов.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году и будут осуществляться партиями по 6 ед. Тем не менее, по неизвестным причинам передача M-346FA была отсрочена.

M-346FA представляет собой модернизированную версию реактивного учебно-тренировочного самолета M-346. На борту M-346FA установлена разработанная Leonardo многорежимная РЛС Grifo-346. Самолет максимальной взлетной массой 8100 кг может развивать максимальную скорость 1065 км/ч. Перегоночная дальность полета – 2220 км (с тремя подвесными топливными баками), практический потолок – 13715 м.

M-346FA может нести различные боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" на 7 точках подвески (по три подкрыльевые и одна подфюзеляжная для пушечного контейнера). Среди интегрированных систем вооружения: УР IRIS-T и AIM-9 класса "воздух-воздух", 12,7-мм пулемет, бомбы с лазерным наведением GBU-12 и GBU-49, боеприпасы JDAM (Joint Direct Attack Munitions), ракеты Brimstone и Marte ER, бомбы малого диаметра. Самолет оснащен комплексом самообороны DASS (Defensive Aids Sub-System), интегрированной системой связи и тактическим каналом передачи данных (TDL).