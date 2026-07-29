Войти
Военное обозрение

Для замены американского изделия: Южная Корея показала зенитную ракету КСАМ-II

474
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания LIG Nex1 показала производственную линию, на которой был развёрнут выпуск зенитных ракет KSAM-II.

Программа создания КСАМ-II стоимостью 690 млрд вон ($471 млн), стартовавшая в 2023 году, рассчитана на период по 2036 год. ЗУР использует активную ГСН (находится в передней секции наряду с системами управления), созданную на основе твердотельного усилителя из нитрида галлия (GaN) мощностью 1 кВт и способную обновлять данные о целях 100 раз в секунду на скорости 5 Мах. В центральной части ЗУР находится основная двигательная установка и БЧ, а в задней секции – ускоритель, создающий начальную тягу после отстрела из ПУ.

Новая ракета длиной около 6 м призвана заменить американское изделие SM-2, по сравнению с которым может обнаруживать и поражать более мелкие объекты (размером до 0,3 м) и имеет более высокую скорость реагирования на угрозы (новое решение выдаётся каждую 0,01 секунды, что в пять раз быстрее, чем у SM-2).

КСАМ-II пойдёт на вооружение перспективных эсминцев KDDX и фрегатов FFX Batch IV. Планируется, что данная ЗУР будет отвечать за поражение баллистических ракет, в то время как M-SAM-III разрабатывается в качестве оружия меньшей дальности и, видимо, займёт место ракеты RIM-162 ESSM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
RIM-162 ESSM
SM-2
Компании
LIG Nex1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade
  • 29.07 04:04
  • 1
Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)
  • 29.07 03:27
  • 1
Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников
  • 29.07 03:18
  • 5
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 29.07 02:57
  • 1
Комментарий к "Причина неудач русской армии в войне 1812 года"
  • 29.07 01:31
  • 0
Комментарий к "10 главных недостатков СССР, которые привели к перестройке и развалу Сверхдержавы"
  • 28.07 17:55
  • 0
Комментарий к "Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн"
  • 28.07 17:32
  • 133
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.07 17:29
  • 77
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС