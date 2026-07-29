Для замены американского изделия: Южная Корея показала зенитную ракету КСАМ-II

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания LIG Nex1 показала производственную линию, на которой был развёрнут выпуск зенитных ракет KSAM-II.

Программа создания КСАМ-II стоимостью 690 млрд вон ($471 млн), стартовавшая в 2023 году, рассчитана на период по 2036 год. ЗУР использует активную ГСН (находится в передней секции наряду с системами управления), созданную на основе твердотельного усилителя из нитрида галлия (GaN) мощностью 1 кВт и способную обновлять данные о целях 100 раз в секунду на скорости 5 Мах. В центральной части ЗУР находится основная двигательная установка и БЧ, а в задней секции – ускоритель, создающий начальную тягу после отстрела из ПУ.

Новая ракета длиной около 6 м призвана заменить американское изделие SM-2, по сравнению с которым может обнаруживать и поражать более мелкие объекты (размером до 0,3 м) и имеет более высокую скорость реагирования на угрозы (новое решение выдаётся каждую 0,01 секунды, что в пять раз быстрее, чем у SM-2).

КСАМ-II пойдёт на вооружение перспективных эсминцев KDDX и фрегатов FFX Batch IV. Планируется, что данная ЗУР будет отвечать за поражение баллистических ракет, в то время как M-SAM-III разрабатывается в качестве оружия меньшей дальности и, видимо, займёт место ракеты RIM-162 ESSM.