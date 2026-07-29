Рекою поддать: новый БЭК «Пегас» начали применять на Днепре

Безэкипажный катер уже сопровождал штурмовые группы, минировал русло и может нести до 100 кг взрывчатки

В зоне проведения военной спецоперации наши войска начали применять безэкипажные катера (БЭК) «Пегас». Они могут выполнять функции «улья» для FPV-дронов, минировать водоемы, доставлять грузы и служить дроном-камикадзе, несущим центнер взрывчатки. Катера уже минировали русло Днепра и сопровождали штурмовые группы на боевых заданиях. Новый БЭК серьезно усилит наши войска, действующие в речных и приморских районах, считают эксперты.

И на реках, и на море

Безэкипажные катера «Пегас» предназначены для выполнения боевых задач на реках, озерах, водохранилищах и в прибрежной морской зоне. Они уже участвовали в операциях по минированию русла Днепра. Также новые аппараты, оснащенные комплексами радиоэлектронной борьбы, сопровождали группы штурмовиков, ведущие наступательные действия, рассказали «Известиям» представители 18-й армии Вооруженных сил России.

— Все штурмовые группы выполнили поставленные задачи без потерь, — отметили они.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

«Пегас» выпускается в пяти модификациях: носитель FPV-дронов, речной минный заградитель, транспорт для доставки грузов, средство эвакуации раненых и ударный безэкипажный катер. Его грузоподъемность позволяет перевозить до 100 кг взрывчатки, что дает возможность использовать аппарат в качестве мощного дрона-камикадзе, отметили собеседники издания.

В варианте носителя он способен доставлять шесть FPV-дронов, значительно увеличивая радиус их действия.

В модификации минного заградителя «Пегас» может устанавливать различные типы мин, включая якорные, перекрывая русла, важные протоки и подходы к речным портам.

Комплекс связи позволяет использовать аппараты на удалении от пункта управления в десятки километров. Если же организовать мэш-сеть, при работе которой дроны служат ретрансляторами сигнала друг для друга, радиус действия БЭКов значительно увеличится, отметили собеседники.

— Связь устойчивая — и это большой очень плюс БЭКа. Выполняя боевую задачу, мы уверены, что комплексы РЭБ противника нам не создадут помех, которые могли бы привести к потери аппарата, — отметили представители 18-й армии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

«Пегас» оснащен электрическим двигателем, работающим от аккумуляторов. Благодаря этому он практически бесшумен, что существенно затрудняет его обнаружение в тумане или при неблагоприятных погодных условиях. При этом мощности двигателя достаточно, чтобы развивать высокую скорость.

Значительная часть линии боевого соприкосновения проходит по Днепру, где боевые действия требуют использования небольших плавсредств, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Крупные катера там и не нужны, — пояснил он. — А такие небольшие дроны играют большую роль. Они используются для разведки вдоль берега. БЭК можно направить к контролируемому противником берегу и запускать с него FPV-дроны.

На херсонском направлении ситуация существенно отличается от других участков фронта. Боевые действия часто ведутся в районе небольших островов, где оборудованы позиции противника. Если они расположены в непосредственной близости от воды, катер-камикадзе способен выйти к берегу и поразить боевиков осколками, отметил Юрий Лямин.

— Дроны спасают жизни бойцов, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Бои в дельте Днепра носят достаточно интенсивный характер. Причем разведка обеих сторон особо тщательно отслеживает перемещение оппонентов по водной глади и при обнаружении целей тут же старается их уничтожить. Катера типа «Пегас» выполняют особо трудные задачи — среди них минирование реки и доставка грузов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В перспективе наши катера могут использоваться для рейдов выше по течению реки. Их целями могут стать суда, буксиры или баржи, работающие в интересах ВСУ, а также береговые объекты и причалы, отметил эксперт.

Прикроют дымом

В зоне проведения военной операции безэкипажные катера применяют ВМФ и Российская армия. Первые аппараты получили боевое крещение на Днепре. «Известия» писали, что БЭКи хорошо подходят для действий в речной акватории. Композитные материалы, тихий ход и малая осадка обеспечивают низкую радиолокационную заметность, что позволяет проводить специальные операции, нанося неожиданные удары в чувствительных для противника местах.

Интересно, что БЭКи начали получать войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), писали «Известия». Дроны будут использовать для постановки дымовых завес и ведения радиационной, химической и биологической разведки, а также для нанесения ударов по противнику. Главное преимущество БЭКов — возможность действовать в зонах с высоким уровнем заражения, полностью исключая риск для личного состава. Также БЭКи повышают эффективность постановок дымовых завес — это тоже традиционная задача для войск РХБЗ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

Внедрения БЭКов в Вооруженные силы — часть общего армейского тренда на роботизацию. Дроны могут выполнять самые рискованные задачи без потерь личного состава, обеспечивая скрытность. Роботизированные платформы различных типов делают войска более маневренными и устойчивыми, расширяя круг боевых возможностей, действующих на фронте подразделений.

Роман Крецул

Богдан Степовой