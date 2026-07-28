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Военное обозрение

США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю

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Источник изображения: topwar.ru

17 июля 2026 года 32-й дивизион безэкипажных надводных кораблей ВМС США (USVDIV-32) задействовал два «глобальных автономных разведывательных катера» (GARC) для проведения стрельб по списанному десантному кораблю USS Peleliu в рамках учений RIMPAC 2026 у берегов Гавайев.

В ходе испытаний оценивалась возможность применения малозаметных автономных судов для окончательного поражения крупного боевого корабля после нанесения основных ударов ракетами большой дальности и авианалётов.

Два катера GARC приблизились к кораблю проекта Tarawa после того, как он уже получил повреждения от ПКР. Два аппарата взорвались у ватерлинии. В итоге USS Peleliu затонул на глубине около 4,5 тыс. м.

УДК имел длину приблизительно 250 м, ширину 32,5 м и осадку 8,2 м, а полное водоизмещение составляло около 39,4 тыс. т.

Источник изображения: topwar.ru

4,8-метровый GARC от компании BlackSea Technologies несёт модульную полезную нагрузку весом 454 кг, что составляет более 20% от его полного водоизмещения в 2,18 тонны. GARC использует встроенный дизельный двигатель на 200 л. с., обеспечивающий крейсерскую скорость около 22 узлов и максимальную скорость около 40 узлов. Заявленная дальность хода составляет 700 морских миль при скорости 22 узла и до 1600 при 5 узлах.

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