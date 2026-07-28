Показаны испытания двигателя для гиперзвукового беспилотника Envol

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Франции стремится обеспечить суверенный, оперативный и экономически эффективный доступ в космос. В настоящее время некоторые местные компании ведут работы в этом направлении.

Это касается Dassault Aviation с её проектом космического самолёта Vortex, а также компании HyPrSpace, которая к концу этого года планирует провести первый суборбитальный полёт ракеты Baguette One с гибридной двигательной установкой (жидкий окислитель и твёрдое топливо), выведя на орбиту полезную нагрузку массой 250 кг. По этому поводу во французской прессе отмечается:

Всё это по очень доступной цене.

Пытается выйти на этот рынок и AndroMach – созданная в 2023 году компания из «новой космической отрасли», которая создаёт многоразовый гиперзвуковой суборбитальный беспилотник Envol, приводимый в движение двумя традиционными реактивными авиадвигателями (для взлёта и набора первичной высоты) и многоразовой жидкостной силовой установкой собственной разработки под названием Banger (для разгона до скорости в 5 Мах и вывода на суборбитальную орбиту до 200 км), работающей на топливной паре кислород / биопропан.

Источник изображения: topwar.ru

Длина аппарата Envol составляет 4 м, он рассчитан на полезную нагрузку около 30 кг и будет взлетать с обычной ВПП. По завершении миссии ЛА будет планировать обратно в точку старта. Интервал между полётами составит менее 6 ч. В местной прессе говорится в связи с этим:

По скорости подготовки ему трудно найти равных.

На днях Минобороны сообщило, что AndroMach провела огневые стендовые испытания ЖРД Banger, который проделал 21 последовательное зажигание с суммарным временем работы в 7 минут:

Источник изображения: topwar.ru

Это значительный шаг вперёд в проекте, возглавляемом AndroMach.

Первый полёт прототипа Envol XP1 запланирован на 2026–2027 годы, а создание эксплуатационной версии – на 2028 год. С этой целью AndroMach готовится запустить кампанию по привлечению средств.