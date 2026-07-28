Путин установил штатную численность ВС РФ на уровне 2,42 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Документ 27 июля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в президентский указ от 12 июня 2026 года, которым была установлена предыдущая штатная численность. Новая численность вводится с 1 августа 2026 года в связи с созданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений.

Документ также устанавливает предельную численность центрального аппарата Министерства обороны в количестве 13 400 единиц, включая 4930 федеральных государственных гражданских служащих.

Путин 12 июня заявил, что группировка ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превышает 700 тыс. человек. Глава государства отметил, что при трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу только в военкоматах, поскольку в системе Минобороны РФ есть и много других направлений. Российский лидер привел в пример свое общение с военнослужащими и рассказал, что многие из них хотят придумать [что-то] поинтереснее.