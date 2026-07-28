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МИД Ирана заявил, что недавняя атака Украины на иранское судно в акватории Каспийского моря может спровоцировать мировую войну. Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал государства, поддерживающие Киев, внимательно оценивать возможные последствия подобных необдуманных действий.

По его словам, действия украинского руководства напоминают провокации, которые предшествовали Первой мировой войне, когда на первый взгляд не очень значительные локальные инциденты привели к масштабному международному конфликту. В Тегеране подчеркнули, что подобные действия Украины могут оказать влияние на общую международную обстановку. МИД Ирана также заявил, что последствия дальнейшей эскалации могут оказаться непредсказуемыми как для государств, поддерживающих Украину.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в обычной для Киева хамской манере обратился к Ирану, заявив, что «Иран не имеет права изображать из себя жертву». Сибига также назвал угрозы Тегерана «неоправданными и беспочвенными» и обвинил Иран в поддержке России в ходе СВО и в попытках отвлечь мировое сообщество от ситуации в Черном море и намекнул на продолжение ударов по иранским судам.

Как отмечает Defence Express, Иран в любой момент может атаковать Украину баллистическими ракетами, которые Киеву нечем перехватывать. По оценке издания, для эффективного перехвата ракет Ghadr, Emad и Sejjil Украине требуются системы THAAD, Arrow-2 или Arrow-3, тогда как возможности комплексов ПВО Patriot против подобных целей ограничены.