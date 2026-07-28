Гай Северин: Человек, победивший смерть тысячу раз

24 июля 2026 года этого года в г.о. Жуковском, улица Ломоносова, дом 10 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 100-летию со дня рождения Гая Ильича Северина, выдающегося советского и российского учёного, конструктора, академика РАН, Героя Социалистического Труда.

Мемориальная доска, посвященной 100-летию со дня рождения Гая Ильича Северина, выдающегося советского и российского учёного, конструктора, академика РАН, Героя Социалистического Труда. Источник: Валерий Агеев

С 1964 года и до конца жизни Северин возглавлял научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» в посёлке Томилино Московской области. Под его руководством предприятие развивалось по двум основным направлениям — авиационному и космическому, объединённым идеей создания комплексной системы жизнеобеспечения и спасения человека в экстремальных условиях.

Под руководством Северина было создано уникальное катапультное кресло К-36, универсальную конструкцию для всех типов военных самолётов. Оно обеспечивало спасение лётчика во всём диапазоне высот и скоростей полёта, включая сверхзвуковые режимы. Северин предложил эффективный метод защиты пилота от воздействия набегающего потока при катапультировании на большой скорости.

Катапультные кресла. Источник: Валерий Агеев

К-36 отличала высокая надёжность. Статистика показывала, что подавляющее большинство лётчиков после катапультирования не только оставались живы, но и могли вернуться к полётам. Это кресло спасло жизни более тысячи лётчиков.

Кресла серии К 36 стали стандартом для отечественной авиации и спасли множество жизней, в том числе при авариях на авиасалонах и в боевых условиях.

Северин участвовал в создании и последующем возрождении производства унифицированных подвесных агрегатов заправки (УПАЗ) топливом. Эти системы позволяли дозаправлять в воздухе разные типы самолётов и существенно увеличивали дальность и продолжительность полёта.

Унифицированный подвесной агрегат заправки (УПАЗ) топливом. Источник: Валерий Агеев

Также на предприятии были разработаны космические скафандры (серии «Орлан», «Беркут», «Ястреб», «Кречет», «Сокол» и их модификаций) и системы жизнеобеспечения для работы космонавтов в открытом космосе.

Скафандр «Ястреб». Источник: Валерий Агеев

Создание на НПП «Звезда» шлюзовой камеры для корабля «Восход-2», позволило осуществить первый в мире выход человека (Алексей Леонов) в открытый космос. Северин является автором и соавтором более 100 научных работ и 70 изобретений, а также человеком, который фактически заложил основы системной безопасности человека в авиации и космосе.

На церемонии открытия присутствовал глава г.о. Жуковский А.Пак, депутаты Совета депутатов города, лётчики-испытатели ЛИИ, родные и близкие героя.

После открытия доски в актовом зале школы №2 (Жуковский, улица Маяковского, дом 15) состоялась премьера нового документального фильма о Г.И.Северине, созданного киностудией «Крылья России». Вел церемонию историк авиации и космонавтики Андрей Симонов.

На пути звездам

Гай Ильич Северин родился в посёлке Чудово Новгородской области. В 1939 году его семья переехала под Алма-Ату. В начале Великой Отечественной войны он поступил в эвакуированный Московский авиационный институт (МАИ), обучение продолжил в Москве.

Кстати, студенческие годы Северина – это не только учеба, но и спорт. Будущий конструктор активно выступал за честь МАИ в соревнованиях по горным лыжам, стал мастером спорта СССР, был призером первенства Москвы и двукратным чемпионом СССР по скоростному спуску.

С 1947 года Гай Ильич проходил преддипломную практику в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ) и там же остался работать лаборатории №24 после защиты диплома.

Гай Ильич Северин. Источник: Валерий Агеев

Его первые проекты были связаны с системами заправки топливом в полете. Именно в ЛИИ была выбрана схема «шланг-конус», которая обеспечивала дозаправку в воздухе для тяжелых бомбардировщиков М-4, 3М и Ту-95.

Параллельно Северин разрабатывал отделяемые кабины для спасения экипажа при авариях – тема легла в основу его кандидатской диссертации. Это был принципиально новый подход: не просто дать пилоту возможность покинуть самолет, а создать условия для его выживания в экстремальных режимах полета. Инженерный и организаторский талант молодого специалиста не остался незамеченным: уже в середине 1950-х гг. он руководил отделом, а затем возглавил лабораторию № 24.

Кресло для Юрия Гагарина

10 декабря 1959 года, ЦК КПСС и Советом Министров СССР был утверждён "План проведения научно-исследовательских работ, связанных с разработкой искусственных спутников Земли и космических ракет", согласно которому Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова (лаб.№24) вместе с заводом № 918 под руководством С.М. Алексеева был утверждён ответственным исполнителем проведения биологических исследований, связанных с полётами человека в космическом пространстве по части изучения влияния перегрузок на организм человека.

Было принято решение исключить промежуточный суборбитальный этап и приступить сразу к созданию пилотируемого корабля "Восток", выводимого на орбиту искусственного спутника Земли. Для реализации этого решения была выбрана схема, в соответствии с которой космонавт спускался с орбиты в спускаемом аппарате до высоты 6-7 километров (с перегрузкой 8-12 g), где производилось его катапультирование из спускаемого аппарата в специальном кресле с последующим отделением космонавта от него на высоте 4 километра и приземлением на пилотском парашюте.

Кроме того, сам спускаемый аппарат спасался и приземлялся на своей парашютной системе. Одновременно с этим решалась задача спасения космонавта в случае аварии ракеты-носителя на старте: по условиям безопасности необходимо удалить космонавта от старта на расстояние не менее 150-ти метров.

К 1960 году, в Лётно-исследовательском институте был изготовлен экспериментальный образец катапультируемого кресла, который прошёл первые самолётные испытания, а к моменту первых испытательных пусков космического корабля "Восток" (с манекеном на борту) был принят «на вооружение». Как известно, полет Юрия Гагарина спешно завершился и большая заслуга в этом принадлежала Гаю Северину.

Катапультируемое кресло. Источник: Валерий Агеев

К-36 – кресло надежды

Ещё работая в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ), Северин часто задумывался: почему для каждого типа военных самолётов создают своё катапультное кресло? Это усложняло эксплуатацию, производство и снижало надёжность. Когда в 1964 году он стал главным конструктором завода № 918 (позже — НПП «Звезда»), появилась возможность реализовать системный подход

Северин взялся за эту задачу с энтузиазмом. Для работы собрали бригаду молодых конструкторов. В результате конкурса выбрали схему, предложенную П. П. Соболевым и В. А. Моисеевым: помимо механических, решили внедрить электрические устройства, чтобы полностью автоматизировать процесс катапультирования.

Конструкторы решили сразу несколько сложных задач:

Северин предложил установить на переднюю стенку кресла дефлектор, который выдвигается между ног лётчика при катапультировании. Это оказалось крайне эффективным: дефлектор защищал не только голову, но и грудь, и брюшную полость при катапультировании на скоростях до 1400 км/ч.

Идея совместить механические и электрические компоненты позволила сделать весь процесс катапультирования более предсказуемым и безопасным. В ходе работ получили более двадцати авторских свидетельств на изобретения.

Наземные и лётные испытания с манекенами прошли успешно. Затем подключили лётчиков-испытателей. На этапе испытаний в Феодосии произошёл трагический эпизод: после катапультирования лётчик В. И. Данилович приводнился и погиб. Сначала сочли, что кресло виновато, но позже Северин добился эксгумации тела: повторная экспертиза показала, что травмы позвоночника у Даниловича были получены задолго до испытания, и он просто скрывал их, чтобы не потерять работу. После этого испытания продолжились — кресло испытывал, в частности, Олег Хомутов (позже получивший звание Героя Советского Союза).

Внедрение шло непросто. Одним из первых, кто согласился установить К-36 на самолёт, был П. О. Сухой — он поставил сразу два кресла К-36Д на Су-24. Затем последовали ОКБ А. И. Микояна, А. Н. Туполева, А. С. Яковлева. Со временем появилось множество модификаций (К-36Д, К-36Л, К-36В и другие), адаптированных под разные задачи и типы самолётов.

К-36 стало настоящим прорывом. Оно обеспечило спасение лётчика во всём диапазоне высот и скоростей, включая сверхзвуковые режимы. За время эксплуатации с помощью кресел типа К-36 спаслись более тысячи лётчиков, и подавляющее большинство из них смогли вернуться к лётной работе.

А на базе этой разработки позже создали и другие системы — например, К-36РБ для космического корабля «Буран» (с дополнительной разгонной ракетной ступенью для спасения на самых критических участках полёта). Не секрет, что К-36 стало самым известным и любимым детищем Гая Северина.

Источник: Валерий Агеев

На пути в космос

Под руководством Гая Ильича Северина на НПП «Звезда» создали не только катапультное кресло К 36, но и целый ряд знаковых систем для авиации и космонавтики.

Это были, в частности, скафандры «Ястреб» и «Орлан». «Ястреб» использовался для перехода космонавтов Елисеева и Хрунова между кораблями «Союз 4» и «Союз 5»: это была первая в мире стыковка и переход в открытом космосе.

«Орлан» стал основным скафандром для внекорабельной деятельности: его модификации («Орлан ДМ», «Орлан ДМА», «Орлан М», «Орлан МК») применялись на станциях «Салют», «Мир» и на МКС.

Это была надувная шлюзовая камера для «Восхода 2». Её разработали в рекордные сроки — примерно за 9 месяцев. Именно через неё Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос в 1965 году.

Шлюзовая камера для «Восхода 2». Источник: Валерий Агеев

Для многоразового корабля «Буран» на «Звезде» создали катапультные кресла К 36РБ: они могли спасти экипаж не только на старте и при выведении, но и на участке спуска.

На предприятии была создана установка для перемещения космонавта в космосе (21КС). Это устройство, иногда называемое «космическим мотоциклом», позволяло космонавту свободно маневрировать вне корабля. Его испытывали в реальных полётах.

Защитить человека

Гай Ильич стремился не просто делать отдельные изделия, а создавать комплексные системы жизнеобеспечения и спасения. Его принцип был таким: человек должен быть защищён на всех этапах — от подготовки к полёту до аварийной ситуации и возвращения. Поэтому на «Звезде» под его началом развивали сразу несколько направлений: динамику катапультирования, биомеханику человека в экстремальных условиях, тепломассообмен в скафандрах и надёжность автоматики.

Помимо инженерной деятельности, Гай Ильич Северин был известен как спортсмен. Он был мастером спорта СССР и двукратным чемпионом СССР по горнолыжному спорту (1948, 1950 годы). Избирался почётным членом президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. По его инициативе была создана горнолыжная база, ставшая впоследствии горнолыжным клубом Гая Северина. Именно здесь 25 июля этого года ему был установлен памятник.

Уникальность подхода Г.И. Северина заключалась в том, что он не ограничивал свои разработки рамками авиации и космонавтики. По его инициативе на «Звезде» начали создавать системы жизнеобеспечения для спорта и медицины.

В начале 1980 х гг. для подготовки альпинистской команды к восхождению на Эверест был разработан уникальный комплекс кислородно дыхательного оборудования, не имевший аналогов в мире. Это решение позволило спортсменам эффективнее адаптироваться к экстремальным высотам.

Помимо всего, на «Звезде» были разработаны переносные медицинские барокамеры, которые спасали людей с ожогами. Также в активе инженеров «Звезды» детские костюмы «Адель» для лечения детского церебрального паралича и противошоковые костюмы — «Каштаны». Они хорошо себя зарекомендовали как первое средство после аварий, при больших потерях крови. Такой костюм может сохранять жизнь травмированному человеку на протяжении 6—7 часов.

Костюмы инженеров «Звезды». Источник: Валерий Агеев

Несмотря на все сложности и перипетии в жизни, труды Гая Ильича Северина были оценены страной по достоинству: он стал Героем Социалистического Труда и кавалером двух орденов Ленина и многих других орденов. Конструктор был лауреатом Ленинской и Государственной премий, академиком пяти академий: РАН, американской и ряда других зарубежных академий

Гай Ильич Северин возглавлял предприятие до конца своей жизни, оставаясь не просто руководителем, а идейным вдохновителем коллектива. Он скончался 7 февраля 2008 года и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Могила Гая Ильича Северина. Источник: Валерий Агеев

24 июля 2008 г. на территории предприятия был открыт бронзовый бюст в его честь, а с 2009 г. НПП «Звезда» было присвоено имя академика Г. И. Северина. Улица Академика Северина появилась в сентябре 2018 года в подмосковных Люберцах, в микрорайоне Томилино.

23 июня в Москве в Музее космонавтики открылась экспозиция, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гая Северина. На выставке представлены экспонаты из коллекции музея – от скафандра СК-1 до современных модификаций "Орлана".

Бюст Гая Ильича Северина. Источник: Валерий Агеев

24 июля 2026 года (пятница) в 12 часов в Жуковском по адресу: улица Ломоносова, дом 10 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии, академику Гаю Ильичу Северину (24.07.1926 – 07.02.2008).

После открытия доски в актовом зале школы №2 (Жуковский, улица Маяковского, дом 15) состоялась премьера нового документального фильма о Г.И. Северине, созданного киностудией «Крылья России».

Валерий Агеев

Фото автора и НПП «Звезда»