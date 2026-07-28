Алиханов рассказал о защите предприятий РФ от дронов лазерными комплексами

Алиханов: в России предприятия от дронов стали защищать лазерные комплексы

Отечественные предприятия стали защищаться от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими лазерными системами. Об этом 27 июля заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. <...> Это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах», — рассказал он в беседе с kp.ru.

Для иллюстрации эффективности такой разработки, Алиханов обратился к результатам ее работы, показанным на одном из предприятий страны. Так, за месяц лазерная система смогла успешно перехватить там практически 60 дронов.

Сейчас, по мнению министра промышленности и торговли России, важно и дальше развивать такие системы. Такой процесс, как подчеркнул он, должен осуществиться одновременно с работой над БПЛА-перехватчиками и уровнем радиолокационной осведомленностью.

Официальный представитель НПО «Альфа» 6 июля рассказал, что для обнаружения беспилотников стали использовать новую акустическую систему «Ухо». Она, как пояснялось, при компактных размерах и небольшом весе может противостоять даже таким дронам ВСУ, как «Лютый». Комплекс уже функционирует в Белгородской области и Донецкой Народной Республике как разветвленная сеть акустических станций, данные с которых выводятся в единую информационную систему.