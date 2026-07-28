Войти
Известия.ru

Алиханов рассказал о защите предприятий РФ от дронов лазерными комплексами

376
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Алиханов: в России предприятия от дронов стали защищать лазерные комплексы

Отечественные предприятия стали защищаться от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими лазерными системами. Об этом 27 июля заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. <...> Это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах», — рассказал он в беседе с kp.ru.

Для иллюстрации эффективности такой разработки, Алиханов обратился к результатам ее работы, показанным на одном из предприятий страны. Так, за месяц лазерная система смогла успешно перехватить там практически 60 дронов.

Сейчас, по мнению министра промышленности и торговли России, важно и дальше развивать такие системы. Такой процесс, как подчеркнул он, должен осуществиться одновременно с работой над БПЛА-перехватчиками и уровнем радиолокационной осведомленностью.

Официальный представитель НПО «Альфа» 6 июля рассказал, что для обнаружения беспилотников стали использовать новую акустическую систему «Ухо». Она, как пояснялось, при компактных размерах и небольшом весе может противостоять даже таким дронам ВСУ, как «Лютый». Комплекс уже функционирует в Белгородской области и Донецкой Народной Республике как разветвленная сеть акустических станций, данные с которых выводятся в единую информационную систему.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 09:01
  • 3
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 28.07 06:39
  • 0
Комментарий к "«Летающий танк» СССР: зачем Т-80 поставили двигатель, который считали невозможным для земли"
  • 28.07 05:47
  • 1
До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»
  • 28.07 05:39
  • 1
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 28.07 05:32
  • 1
Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1
  • 28.07 02:43
  • 16342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.07 20:36
  • 0
Комментарий к "Октябрьская революция — тормоз в образовании русского народа"
  • 27.07 19:44
  • 0
Комментарий к "«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?"
  • 27.07 19:10
  • 0
Комментарий к "Путин исключил агрессию со стороны России в украинском конфликте"
  • 27.07 11:56
  • 1
Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики «КАМАЗ» осваивают дороги России
  • 27.07 11:40
  • 1
Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта
  • 27.07 06:04
  • 0
Без комментариев - статья "Полуколониальная Россия начала XX века, отставание во всём, пропасть между бедными и богатыми"
  • 27.07 05:46
  • 0
Комментарий к "Чем события 1917 года «аукнулись» нам в 1941 году"
  • 27.07 04:16
  • 0
Комментарий к "«Багратион»: как советские войска за два месяца разгромили группу армий «Центр»"
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда