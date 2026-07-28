Войти
Техкульт

Беспилотный охотник MORFIUS сжигает рои дронов электромагнитным излучением

416
0
0

MORFIUS

Разработчикам систем для борьбы с массовыми налетами дешевых БПЛА приходится постоянно думать о том, чтобы стоимость средств перехвата не превышала стоимость самой цели. Многоразовая система MORFIUS компании Lockheed Martin решает эту проблему. В ней используется технология высокомощного микроволнового излучения (НРМ) для нейтрализации роев беспилотников.

Система генерирует направленные электромагнитные импульсы, мгновенно разрушающие электронику системы наведения беспилотника. В отличие от обычных перехватчиков, НРМ-дроны поражают сразу несколько целей, что делает их эффективным средством против скоординированных атак. При этом кратно снижается стоимость перехвата по сравнению с «одноразовыми» системами. За один вылет MORFIUS может нейтрализовать до полусотни беспилотников. После вылета дрон-ликвидатор возвращается на «базу», где ему заменяют батарею и вновь отправляют на перехват. MORFIUS не привязан к каким-то специфическим радарам или системам наведения, поэтому его можно интегрировать с самыми разными сенсорами и сетями управления. Дрон запускается из трубы с наземной или воздушной платформы — и даже с движущегося транспорта. Разработчики MORFIUS рассматривают его, как элемент многослойной системы ПВО, где дрон дополняет другие средства в качестве эффективного и недорогого оружия против массированных атак вражеских БПЛА.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 09:01
  • 3
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 28.07 06:39
  • 0
Комментарий к "«Летающий танк» СССР: зачем Т-80 поставили двигатель, который считали невозможным для земли"
  • 28.07 05:47
  • 1
До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»
  • 28.07 05:39
  • 1
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 28.07 05:32
  • 1
Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1
  • 28.07 02:43
  • 16342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.07 20:36
  • 0
Комментарий к "Октябрьская революция — тормоз в образовании русского народа"
  • 27.07 19:44
  • 0
Комментарий к "«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?"
  • 27.07 19:10
  • 0
Комментарий к "Путин исключил агрессию со стороны России в украинском конфликте"
  • 27.07 11:56
  • 1
Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики «КАМАЗ» осваивают дороги России
  • 27.07 11:40
  • 1
Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта
  • 27.07 06:04
  • 0
Без комментариев - статья "Полуколониальная Россия начала XX века, отставание во всём, пропасть между бедными и богатыми"
  • 27.07 05:46
  • 0
Комментарий к "Чем события 1917 года «аукнулись» нам в 1941 году"
  • 27.07 04:16
  • 0
Комментарий к "«Багратион»: как советские войска за два месяца разгромили группу армий «Центр»"
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда