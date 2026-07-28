Беспилотный охотник MORFIUS сжигает рои дронов электромагнитным излучением

MORFIUS

Разработчикам систем для борьбы с массовыми налетами дешевых БПЛА приходится постоянно думать о том, чтобы стоимость средств перехвата не превышала стоимость самой цели. Многоразовая система MORFIUS компании Lockheed Martin решает эту проблему. В ней используется технология высокомощного микроволнового излучения (НРМ) для нейтрализации роев беспилотников.

Система генерирует направленные электромагнитные импульсы, мгновенно разрушающие электронику системы наведения беспилотника. В отличие от обычных перехватчиков, НРМ-дроны поражают сразу несколько целей, что делает их эффективным средством против скоординированных атак. При этом кратно снижается стоимость перехвата по сравнению с «одноразовыми» системами. За один вылет MORFIUS может нейтрализовать до полусотни беспилотников. После вылета дрон-ликвидатор возвращается на «базу», где ему заменяют батарею и вновь отправляют на перехват. MORFIUS не привязан к каким-то специфическим радарам или системам наведения, поэтому его можно интегрировать с самыми разными сенсорами и сетями управления. Дрон запускается из трубы с наземной или воздушной платформы — и даже с движущегося транспорта. Разработчики MORFIUS рассматривают его, как элемент многослойной системы ПВО, где дрон дополняет другие средства в качестве эффективного и недорогого оружия против массированных атак вражеских БПЛА.

Александр Агеев