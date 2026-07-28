Российский «Сахалин» приготовили к работе

«Роскосмос»: Технические средства пункта «Сахалин» испытаны и готовы к работе

Холдинг «Российские космические системы» завершил испытания технических средств трассового измерительного пункта «Сахалин», расположенного на одноименном острове, — антенного комплекса и унифицированного технологического модуля. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Средства, включающие антенные системы и наземную станцию спутниковой связи, по итогам проведенных испытаний признаны готовыми к работе.

«Оборудование выдержало проверки на прочность — тесты подтвердили, что оно стабильно работает даже в условиях соленого тумана, сильных ветров и сейсмических нагрузок», — говорится в публикации.

В июне госкорпорация сообщила, что трассовый измерительный пункт «Сахалин», который строится на острове Сахалин для приема и обработки телеметрии с ракет семейства «Ангара» и спутников, запускаемых с космодрома Восточный, готов на 75 процентов. По данным «Роскосмоса», завершить строительство объекта планируется до конца 2026 года.