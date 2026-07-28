Войти
Lenta.ru

Российский «Сахалин» приготовили к работе

370
0
0
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости.

«Роскосмос»: Технические средства пункта «Сахалин» испытаны и готовы к работе

Холдинг «Российские космические системы» завершил испытания технических средств трассового измерительного пункта «Сахалин», расположенного на одноименном острове, — антенного комплекса и унифицированного технологического модуля. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Средства, включающие антенные системы и наземную станцию спутниковой связи, по итогам проведенных испытаний признаны готовыми к работе.

«Оборудование выдержало проверки на прочность — тесты подтвердили, что оно стабильно работает даже в условиях соленого тумана, сильных ветров и сейсмических нагрузок», — говорится в публикации.

В июне госкорпорация сообщила, что трассовый измерительный пункт «Сахалин», который строится на острове Сахалин для приема и обработки телеметрии с ракет семейства «Ангара» и спутников, запускаемых с космодрома Восточный, готов на 75 процентов. По данным «Роскосмоса», завершить строительство объекта планируется до конца 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
РКC
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 09:01
  • 3
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 28.07 06:39
  • 0
Комментарий к "«Летающий танк» СССР: зачем Т-80 поставили двигатель, который считали невозможным для земли"
  • 28.07 05:47
  • 1
До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»
  • 28.07 05:39
  • 1
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 28.07 05:32
  • 1
Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1
  • 28.07 02:43
  • 16342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.07 20:36
  • 0
Комментарий к "Октябрьская революция — тормоз в образовании русского народа"
  • 27.07 19:44
  • 0
Комментарий к "«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?"
  • 27.07 19:10
  • 0
Комментарий к "Путин исключил агрессию со стороны России в украинском конфликте"
  • 27.07 11:56
  • 1
Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики «КАМАЗ» осваивают дороги России
  • 27.07 11:40
  • 1
Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта
  • 27.07 06:04
  • 0
Без комментариев - статья "Полуколониальная Россия начала XX века, отставание во всём, пропасть между бедными и богатыми"
  • 27.07 05:46
  • 0
Комментарий к "Чем события 1917 года «аукнулись» нам в 1941 году"
  • 27.07 04:16
  • 0
Комментарий к "«Багратион»: как советские войска за два месяца разгромили группу армий «Центр»"
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда