Состоялся первый полёт французского стратосферного беспилотника Heliblade

Источник изображения: topwar.ru

Французское командование стремится освоить так называемую «зону очень больших высот» (VHA), простирающуюся в диапазоне от 20 до 100 км. Она предоставляет ряд преимуществ при проведении военных операций, например, разведки, так как работающие на этой высоте датчики находятся ближе к Земле по сравнению со спутниками.

В июне 2025 года Минобороны упомянуло три конкретных проекта, а именно маневрирующий стратосферный аэростат BALMAN, разработанный компанией Hemeria, псевдоспутник Zephyr (или HAPS) от Airbus и автономный дирижабль Stratobus, создаваемый Thales Alenia Space с 2014 года. Однако наибольшее внимание военное ведомство уделило стратосферному дрону Heliblade от X721. Как 24 июля заявили в Минобороны, состоялся его первый полёт, который проходил в два этапа: на высоте 15 м и 35 м.

Heliblade – это экспериментальный ЛА с длиной лопасти/крыла 18 м и взлётной массой менее 4 кг. Прорабатываются различные варианты изделия – с 1, 2 и 3 лопастями. Как планируется, беспилотник будет летать на высоте более 20 тыс. м в течение нескольких месяцев благодаря солнечной энергии.

Как отметил разработчик, первые испытания продемонстрировали, что беспилотник может совершать стабильный и управляемый полёт и «работать в соответствии с инженерными моделями, разработанными за последнее десятилетие». В X721 подчеркнули, что все цели тестирования были достигнуты, а «характеристики электрического питания превзошли ожидания».