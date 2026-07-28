«Совершенно новая и проблемная машина»: трудности с испанской БМП VCR Dragón

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Испанская армия продолжает внедрение в войска новых боевых машин Dragón 8х8, несмотря на трудности, сопровождающие это изделие. По этому поводу указывается в издании Zona Militar:

Это совершенно новая, но проблемная бронемашина.

Как пояснил один из офицеров, участвующих в полевых испытаниях, переход на VCR Dragón сопровождается «сменой парадигмы»:

Это не тот инструмент, к которому мы привыкли.

Испанская армия планирует приобрести около тысячи бронемашин Dragón, процесс закупки будет осуществляться в несколько этапов. Войска уже получили 70 экземпляров в вариантах БМП, командного пункта роты (PCCIA), командного пункта отделения (PCSC) и инженерно-боевой машины (VCZ). Подавляющее большинство новой техники идёт на вооружение элитной бригады «Король Альфонсо XIII» (BRILEG), в которой пояснили:

Машина обладает высокой тактической манёвренностью, проходимостью по бездорожью и превосходит по мобильности то, что у нас было раньше.

На фоне столь лестных заявлений ряд экспертов и военных говорят о целом комплексе изъянов. В частности, указывается на избыточный вес: из-за тяжёлых навесных бронемодулей и интеграции подсистем финальная масса машины перешагнула критическую отметку, ухудшив подвижность и плавучесть.

Отмечаются проблемы с силовой установкой. Испанская трансмиссия от компании SAPA (24-ступенчатая SW624) в сочетании с двигателем Scania столкнулась со сбоями. Тесты выявили нестабильность приводов, неисправности шкивов и регулярные поломки при длительных статических и ходовых испытаниях.

Зафиксированы постоянные заедания кормовой аппарели и люков. Колёсная платформа Piranha V, на базе которой создан Dragón, продемонстрировала уязвимость на вязких грунтах, уступая гусеничной технике в условиях бездорожья.

Испания стремилась локализовать производство, создав консорциум TESS Defence (Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA, Escribano). Это привело к политическим спорам, кумовству и срыву интеграции вооружения. Так, машина лишилась противотанковой мощи. Линейные варианты БМП должны были оснащаться необитаемой 30-мм башней Guardian 30 со спаренной пусковой установкой для израильских ПТУР Spike LR2. Но осенью 2025 года правительство Испании расторгло соответствующий контракт в рамках эмбарго на поставки израильского оружия.

Источник изображения: topwar.ru

Попытка переориентироваться на французские ракеты AKERON MP требует проведения новых дорогостоящих НИОКР и полной переделки СУО.

В этих условиях наблюдается серьёзное нарушение графиков поставки и рост стоимости изделия. Выполнение первой фазы поставок (348 единиц) сдвинуто на 2028 год. Переносы сроков, штрафы и постоянные переделки привели к удорожанию только первой фазы проекта более чем на €420 млн. Военные аналитики открыто называют программу «чёрной дырой» испанского ВПК и требуют независимого аудита. В конечном итоге армия оказалась заложником ситуации, так как вынуждена списывать старые БТР BMR-M1 и М113, переходя на проблемные машины.