Минобороны отреагировало на слова Путина о действиях на поле боя

Минобороны в ответ на слова Путина заявило, что ВС будут действовать аккуратно

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заверили, что Вооруженные силы на поле боя будут действовать аккуратно, бить точно и идти до конца.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.

В ходе церемонии награждения отличившихся депутатов один из них сказал Путину, что "мы победим, но смелее". Президент на это ответил, что Россия будет "действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей".

"Победа куется профессионалами: действуем аккуратно, бьем точно, идем до конца!" - говорится в канале ведомства на платформе "Макс", в оформлении поста использованы сегодняшние слова Путина.