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В Литве построят завод по сборке и ремонту танков Leopard 2A8

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Leopard 2A8
Leopard 2A8.
Источник изображения: © Getty Images / Alexandra Beier

ЦАМТО, 27 июля. Литовская строительная компания YIT Lietuva подписала соглашение с компанией Lithuania Defense Services о строительстве завода по сборке и техническому обслуживанию немецких танков Leopard 2A8.

Общая стоимость проекта составляет приблизительно 30 млн. евро, сообщает немецкий портал FinanzNachrichten.

Строительство планируется начать в августе этого года и завершить в ноябре 2027 года. Новый завод будет размещен на территории площадью почти 10 га в Каунасской свободной экономической зоне республики. Комплекс будет включать в себя главный производственный корпус и вспомогательные сооружения.

Lithuania Defense Services – это совместное предприятие немецких оборонных концернов Rheinmetall и KNDS Deutschland, созданное 29 марта 2022 года. Компания базируется в литовском городе Йонава и обеспечивает логистическую поддержку, ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Литвы и других стран НАТО, сообщает БЕЛТА.

Как уточняет SPUTNIK Литва со ссылкой на пресс-службу YIT Lietuva, "завод площадью 13 тыс. кв. м станет одним из важнейших элементов инфраструктуры оборонной промышленности Литвы – в будущем здесь будут собираться и обслуживаться самые современные танки Leopard 2A8 и другая тяжелая техника Вооруженных сил Литвы".

При проектировании объекта также предусмотрено строительство специализированной инфраструктуры, необходимой для полного цикла эксплуатации танков. Планируется, что первый танк, собранный в Литве, сойдет с конвейера завода в конце 2028 года.

Как отмечает SPUTNIK Литва, ранее правительство Литвы упростило требования для строительства завода по сборке танков Leopard 2A8 в республике. В этих условиях проект получит дополнительные "особые инвестиционные условия, необходимые для более быстрой и эффективной реализации".

Литва к 2030 году намерена развернуть дивизию ВС, костяк которой составят танковые подразделения. Для этого в Германии закупаются 44 танка Leopard. Часть закупаемой техники Литва хотела бы собрать на своих мощностях.

В декабре 2025 года Минобороны Литвы подписало пакет договоренностей с германскими партнерами о создании в республике предприятия по обслуживанию, ремонту и сборке танков Leopard.

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