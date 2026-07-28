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Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1

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Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images.

Военный Дандыкин: Впервые примененная против РФ ракета Ruta Block 1 схожа с «Нептуном»

Впервые примененная Украиной против России крылатая ракета Ruta Block 1 схожа по своим характеристикам с ракетой «Нептун», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Подробности об оружии специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Дандыкин сообщил, что дальность у ракеты «Нептун», которую сейчас используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 500 километров. Он добавил, что Ruta Block 1 летит так же.

«Я одно могу сказать, что всякие крылатые ракеты, которые у них есть, они дозвуковые. Это, в принципе, не самая страшная цель для нашей системы ПВО. Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus гораздо опаснее», — отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России недорогие крылатые ракеты Ruta Block 1. Американский портал TWZ сообщил, что фото обломков перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты производства Нидерландов — корпус, внутренние компоненты и хвостовую часть — опубликовали российские Telegram-каналы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
SCALP
1 комментарий
№1
28.07.2026 05:32
И почему на пятый год войны Украина способна производить и запускать по России крылатые ракеты?
Почему стоят нетронутые СБУ, МО Украины, администрация Зеленского, или с ними договорились....
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