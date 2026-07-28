Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО

Путин: в более смелых действиях на поле боя есть свои риски

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" на поле боя, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым - потери с российской стороны.

Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет. Он также вручил им награды.

"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется". Возникает вопрос - еще смелее?" - обратился Путин к депутатам.

Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами.

"Здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - продолжил президент.