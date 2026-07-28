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РИА Новости

Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Путин: в более смелых действиях на поле боя есть свои риски

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" на поле боя, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым - потери с российской стороны.

Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет. Он также вручил им награды.

"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется". Возникает вопрос - еще смелее?" - обратился Путин к депутатам.

Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами.

"Здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - продолжил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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