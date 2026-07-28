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РИА Новости

Путин рассказал, как Россия будет действовать на поле боя

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Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: РФ на поле боя будет аккуратно, но настойчиво добиваться своих целей

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво добиваясь поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

"Здесь (на поле боя - ред.) тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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