Путин рассказал, как Россия будет действовать на поле боя

Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе.

Путин: РФ на поле боя будет аккуратно, но настойчиво добиваться своих целей

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво добиваясь поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

"Здесь (на поле боя - ред.) тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - сказал Путин.