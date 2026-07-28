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Флот Тайваня усилился корветом нового поколения

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Головной корвет-катамаран второй партии класса "Тоцзянь"
Головной корвет-катамаран второй партии класса "Тоцзянь".
Источник изображения: Taiwan's Presidential Office

Военно-морские силы Китайской Республики (Тайвань) ввели в строй первый катамаран-корвет второго поколения класса "Тоцзянь". Как сообщает Naval News, в торжественной церемонии, прошедшей на военно-морской базе Цоин, участвовал президент Тайваня Лай Чинг-тэ.

В мероприятии также участвовали высокопоставленные должностные лица в сфере национальной безопасности и военной отрасли, в том числе министр обороны Веллингтон Ку, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф Ву и командующий ВМС адмирал Цзян Чэн-Го.

Головной корвет-катамаран второй партии класса "Тоцзянь"

Taiwan's Presidential Office


Напомним, что программа создания новых кораблей в интересах ВМС Тайваня стартовала весной 2010 года. Корветы класса "Тоцзян" разработаны Центром военно-морского кораблестроения в Гаосюне.

Эти корабли предназначены для противодействия более совершенным кораблям ВМС Народно-освободительной армии Китая за счет использования тактики "бей и беги". Поэтому "Тоцзян" сконструирован по типу катамарана с применением технологий уменьшения радиолокационной заметности.

Головной корвет "Тоцзян" ввели в строй в 2014 году. Первый серийный корабль, построенный по модернизированному проекту, пополнил состав флота Тайваня в сентябре 2021 года. Как и первый корвет, он выполнен по схеме катамарана. Еще пять корветов первой партии ввели в строй в 2023–2024 годах.

По данным Naval News, корабли первой партии оснащены радиолокационной станцией управления огнём STIR 1.2 EO Mk2. Партия второго поколения оснащается станцией ​​управления огнём NA-30S Mk2 от итальянской группы Leonardo.

Постройка пяти корветов класса "Тоцзян" второго поколения началась в 2024 году, а их поставка запланирована на период с марта по декабрь 2026 года.

Серийные корветы больше головного корабля "Тоцзян": водоизмещение увеличилось с 567 до 700 тонн, длина корпуса – 60,4 метра, ширина – 14 метров. Максимальная скорость – 45 узлов, дальность плавания – 2000 морских миль. Экипаж – 41 человек.

За счет особой конструкции корпуса корветы способны выполнять задачи при волнении на море до 7 баллов с высотой волн от 6 до 9 метров.

Корвет вооружен восемью дозвуковыми противокорабельными ракетами "Сюнфэн-2" (Hsiung Feng II) и восемью сверхзвуковыми ракетами "Сюнфэн-3", чья дальность применения достигает 150 км. В качестве основного орудия используется 76-мм артустановка, для ближнего боя предназначены 20-мм арткомплекс Phalanx CIWS и 12,7-мм пулеметы.

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
Phalanx CIWS
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