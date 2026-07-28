Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

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Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

"Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля", – цитирует политика РИА "Новости".

Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

Денис Тельманов