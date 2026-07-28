«Украине стало больно». Почему России не нужно «воздушное перемирие»

Полковник Ходаренок: идея перемирия в воздухе доказывает, что Киеву стало больно

Украина и США хотят предложить России заключить «воздушное перемирие», то есть взаимно отказаться от нанесения ударов по территориям. О чем свидетельствует такое предложение и почему России не стоит на него соглашаться без заключения полноценного мира, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Украина и США обсуждают предложения по возможному «воздушному перемирию», которые впоследствии будут представлены России, сообщает Reuters. Подобные идеи предполагают взаимный отказ от нанесения ударов по территориям противоборствующих сторон.

Предполагается, что подобную инициативу Киев и Вашингтон представят в рамках нового раунда переговоров между Украиной и Россией, направленных на прекращение боев. Такие действия со стороны официального Киева явственно свидетельствуют о том, что массированные и групповые удары Вооруженных сил России достигают своей цели, они весьма болезненны и чувствительны для Украины.

Однако если Россия хотя бы на время откажется от продолжения нанесения ударов по объектам на территории Украины, то ни к чему позитивному это не приведет.

Украина и США хотят предложить России заключить «воздушное перемирие», то есть взаимно отказаться от нанесения ударов по территориям. О чем свидетельствует такое предложение и почему России не стоит на него соглашаться без заключения полноценного мира, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Украина и США обсуждают предложения по возможному «воздушному перемирию», которые впоследствии будут представлены России, сообщает Reuters. Подобные идеи предполагают взаимный отказ от нанесения ударов по территориям противоборствующих сторон.

Предполагается, что подобную инициативу Киев и Вашингтон представят в рамках нового раунда переговоров между Украиной и Россией, направленных на прекращение боев. Такие действия со стороны официального Киева явственно свидетельствуют о том, что массированные и групповые удары Вооруженных сил России достигают своей цели, они весьма болезненны и чувствительны для Украины.

Однако если Россия хотя бы на время откажется от продолжения нанесения ударов по объектам на территории Украины, то ни к чему позитивному это не приведет.

Противник придет в себя, предпримет необходимые меры по восстановлению разрушенных и поврежденных объектов, перегруппируется, получит и закупит еще большее количество ракет, в том числе и баллистических, а также беспилотных летательных аппаратов — и после прекращения перемирия продолжит вооруженную борьбу с обновленными возможностями.

Так что наиболее разумная позиция Москвы, скорее всего, должна выглядеть следующим образом: никаких промежуточных перемирий, никакого временного прекращения огня, только заключение полномасштабного мирного договора на основе тех тезисов и положений, которые ранее уже неоднократно доводились Кремлем до Украины.

При чем тут США?

Следует напомнить и еще одно обстоятельство — 8 июля американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности.

Как это может осуществиться на практике и чему в перспективе могут привести подобные инициативы главы Белого дома, ранее в подробностях описывала «Газета.Ru».

Необходимо заметить, что Вооруженные силы США не смогли закрыть от ударов Ирана воздушное пространство над монархиями Персидского залива и ряда других арабских государств. То есть в этом плане следует порекомендовать Трампу для начала решить подобную проблему в регионе Ближнего Востока, продемонстрировать, что он в принципе может решить такую задачу, а потом уже думать об Украине, ведь закрытие неба над ней на два порядка сложнее, чем оборона от Ирана.

Что делать России

Что касается дальнейших действий Вооруженных сил России, то для успешного завершения конфликта стоит резко увеличить интенсивность ударов по объектам на территории Украины. Поражению должны подвергаться цели, имеющие не только сугубо военное, но и морально-психологическое значение для самых широких слоев населения Украины.

Также необходимо в самые короткие сроки существенно снизить частоту налетов беспилотной авиации ВСУ на цели в глубине России, а в перспективе — прекратить их полностью. Кроме того, следует массированными и групповыми огневыми ударами максимально снизить объемы поставок Украине продукции военного назначение от европейских государств — партнеров Киева. И, наконец, подкрепить все перечисленные шаги решительными и успешными действиями группировок сухопутных войск.

Все эти усилия должны органически сочетаться с усилением боевых и оперативных возможностей сил и средств противовоздушной обороны страны и вооруженных сил.

И самое главное, уж если Украине стало больно и действия военно-политического руководства в Киеве более чем ясно свидетельствуют об этом, то тут самое главное для российской армии — не останавливаться на половине пути. Ибо нет на войне ничего более вредного, чем разного рода компромиссные и половинчатые меры. Решение разгромить противника должно быть бесповоротным и непременно доведено до конца. Стремление к победе должно быть в сердце каждого российского политика и воина.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).