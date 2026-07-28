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ЦАМТО

Минобороны Великобритании намерено приобрести разведывательные БЛА AR5

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Tekever AR5
Tekever AR5.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 июля. Минобороны Великобритании 25 июля объявило, что выбрало разработанный португальско-британской компанией Tekever разведывательный БЛА AR5 для оснащения Вооруженных сил страны.

Закупаемые AR5 должны заменить устаревшие БЛА Watchkeeper. По информации МО Великобритании, AR5 обладает существенно лучшими характеристиками, по сравнению в принятым на вооружении в 2014 году Watchkeeper. Одним из факторов, способствовавших выбору AR5 для покупки, стал опыт его применения на Украине.

При условии подписания контракта в ближайшие недели, поставки БЛА начнутся до конца 2026 года. Стоимость закупки может составить до 400 млн. фунтов стерлингов. В рамках первого заказа Tekever поставит ВС Великобритании шесть БЛА AR5, а к 2029 году передаст до 24 ед. Производство будет осуществляться на строящемся предприятии Tekever в Суиндоне.

Как заявлено, помимо повышения боеспособности ВС Великобритании, контракт позволит поддержать рабочие места на предприятиях Tekever в Великобритании и обеспечить рост экономики в стране.

Как сообщал ЦАМТО, длина разработанного Tekever разведывательного БЛА самолетного типа AR5 составляет 4 м, размах крыла – 7 м, максимальная взлетная масса – 180 кг, масса полезной нагрузки – до 50 кг. Аппарат оснащен двумя двигателями и может развивать крейсерскую скорость 100 км/ч, продолжительность полета – 16-20 часов (в зависимости от полезной нагрузки), дальность применения в зоне прямой радиовидимости – 260 км, дальность полета – 1500 км. В состав полезной нагрузки могут входить блок наблюдения с 5 датчиками, РЛС с синтезированной апертурой, оборудование радиоэлектронной разведки, средства РЭБ, и т.д.

В сентябре 2025 года, представители Tekever заявили, что поставленные ВС Украины БЛА AR3 и AR5 совершили "тысячи" вылетов в период конфликта. Отзывы ВСУ позволили поэтапно внести в конструкцию AR3 более 100 изменений.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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