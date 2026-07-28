МНО Филиппин намерено закупить более 500 боевых машин

ЦАМТО, 27 июля. Министр национальной обороны Филиппин Жильберто Теодоро-младший сообщил о планах приобретения для Сухопутных войск страны более 500 боевых машин в рамках усилий по повышению мобильности и защиты войск.

Как сообщает агентство PNA, 22 июля в интервью радиостанции Radyo Pilipinas министр заявил, что Сухопутные войска должны быстро реагировать на угрозы, а также должны быть полностью защищены, как и их техника. По этой причине МНО Филиппин приступает к реализации программы приобретения более 500 боевых машин.

Под "боевыми машинами", которые упомянул министр национальной обороны, подразумеваются, в том числе, боевые машины пехоты, предназначенные для доставки подразделений в зону боевых действий и оказания непосредственной огневой поддержки.

Ж.Теодоро пока не раскрыл подробности программы из соображений безопасности, но отметил, что после приобретения указанных платформ Сухопутным войскам больше не придется "действовать в пешем порядке".

Министр добавил, что "боевые машины" также будут оказывать эффект сдерживания, поскольку позволят немедленно реагировать на любые угрозы.