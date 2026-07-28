В Швеции создадут новую разведслужбу, подобную британской МИ-6

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Швеция планирует создать новую службу внешней разведки — Utrikes underrättelsetjänst (UND), которая, как предполагается, будет функционировать, опираясь на опыт британской MИ-6. Новая служба будет координировать секретные операции за рубежом. Ожидается, что ведомство начнет работу уже в начале следующего года.

Как сообщает The Economist, решение о создании нового ведомства было принять после оценки работы шведской разведки MUST и аналогичных служб других стран Европы в контексте вооруженного конфликта на Украине. В Стокгольме пришли к выводу, что существующая система достаточно эффективно отслеживает военные процессы, однако уделяет недостаточно внимания анализу политических решений руководства других стран. Новая служба будет работать параллельно с MUST и возьмет на себя часть ее функций. Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях с Россией не является временным, а стороны находятся «в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии».

Между тем Швеция уже опосредованно участвует в морском противостоянии с Россией. Платформы производства шведской компании SOAL Marine Group активно используются украинской армией в акватории Черного моря. При этом закупка шведских автономных систем осуществляется при участии США, а их испытания и адаптацию выполняют украинские подразделения при участии британской Специальной лодочной службы (SBS). Также Киевом налажен обмен опытом со шведскими специалистами по действиям на море и суше — подразделениями Kustjägarna (береговые егеря) и Amfibiekåren (корпус морской пехоты).