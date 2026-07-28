В Кремле отвергли возможность оснащать торговые суда средствами обороны

Песков: речи о дооснащении торговых судов средствами обороны идти не может
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВМФ будет защищать торговые суда, но речь об оснащении их средствами обороны не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин на встрече с командующих флотами призвал бороться с посягательством на торговые суда как с пиратством. По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно.
Президент выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда. Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что боевые корабли могут начать сопровождать их. По его словам, возможно конвоирование огневыми группами.
Путин также рассказал на совещании в День ВМФ о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь. Военные будут защищать этот маршрут, добавил он.