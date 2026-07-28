Латвия и США подписали меморандум о создании ракетного производства

ЦАМТО, 27 июля. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис 23 июля подписал меморандум о взаимопонимании с компанией, учрежденной в Латвии американской Native Trading, о развитии в стране предприятия полного цикла по производству реактивных снарядов.

Меморандум направлен на оценку условий реализации инвестиционного проекта, расширение двустороннего сотрудничества между США и Латвией, а также поддержку развития в стране инновационного производства с высокой добавленной стоимостью.

Проект предусматривает создание предприятия, охватывающего все ключевые этапы производства реактивных снарядов (артиллерийских ракет): выпуск твердого ракетного топлива, наполнение боевых частей взрывчатыми веществами, окончательную сборку изделий и проведение квалификационных испытаний.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в диапазоне от 70 до 90 млн. евро, при этом объем привлекаемых частных инвестиций составит не менее 70 млн. евро.

Согласно предварительным расчетам, реализация проекта позволит создать 150 новых рабочих мест. В течение пяти лет после начала работы предприятия планируется довести объем экспорта производимой продукции до уровня не менее 600 млн. евро.

За тот же пятилетний период проект должен обеспечить поступления в государственный бюджет Латвии в размере не менее 68 млн. евро в виде налоговых платежей. Реализовать проект планируется в течение 24 месяцев.

Продукция нового предприятия предназначена как для удовлетворения потребностей национальных вооруженных сил Латвии, так и для поставок на международные рынки в рамках экспортных контрактов.

По состоянию на дату подписания меморандума проект находится на стадии подготовки: оформляются документы, необходимые для учреждения компании, оцениваются возможные площадки для размещения производственных мощностей, ведется взаимодействие с государственными учреждениями Латвии по вопросам реализации проекта. При необходимости проект может воспользоваться механизмом ускоренного рассмотрения стратегических инвестиций ("зеленый коридор").

Проект по созданию ракетного производства дополняет ранее анонсированные оборонно-промышленные инициативы в Латвии, в том числе меморандум с Rheinmetall AG о строительстве завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, подписанный 24 сентября 2025 года с объемом инвестиций 275 млн. евро.