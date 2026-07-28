Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана

Дальности ракет Kheybar Shekan, Fattah и Emad достаточно для удара из Ирана по Украине

Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточного для удара Ирана по Украине. О возможном ответе Тегерана на удар Киева по иранскому кораблю в Каспийском море предупреждает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что дальности запускаемой с территории Украины ракеты «Фламинго», составляющей 3000 километров, которая в публикации называется украинской, достаточно для удара Киева по Ирану.

«Со стороны Ирана достать до Украины могут баллистические ракеты средней дальности семейства Kheybar Shekan (дальность до 1450–2000 километров), Fattah или Emad/Ghadr», — говорится в публикации.

Там отмечается, что расстояние от базы Тебриз в Иране до Киева составляет около 1800 километров.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в нападении на страну.

Также в июле Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море.