Госкомвоенпром Беларуси представляет новейшую мобильную мастерскую техобслуживания на шасси УРАЛ-4320

ЦАМТО, 27 июля. Специалисты ОАО "140 ремонтный завод" (Республика Беларусь) продолжают выпуск и совершенствование мастерских технического обслуживания, без которых сегодня невозможно поддержание боеготовности частей вдали от стационарных баз.

Современная универсальная мастерская технического обслуживания на высокопроходимом шасси УРАЛ-4320 создана для оперативного проведения регламентных работ, диагностики и войскового ремонта вооружения, военной и специальной техники непосредственно в полевых парках, на марше или в районах выполнения задач.

Мастерская смонтирована в утепленном каркасно-металлическом кузове-фургоне, обеспечивающем комфортные условия для расчета. Ключевое оборудование:

- гидравлический кран-манипулятор для погрузочно-разгрузочных работ;

- автономная дизельная электростанция, позволяющая работать без внешних источников питания;

- сварочно-зарядный агрегат;

- комплект специального инструмента и контрольно-диагностического оборудования.

Полный привод шасси, увеличенный дорожный просвет и автономное энергоснабжение дают возможность развернуть полноценную ремонтную зону в любое время суток и при любой погоде. Время развертывания не превышает 30 мин.

Конструкция мастерской постоянно дорабатывается: разработчики оперативно реагируют на замечания и предложения военных специалистов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.