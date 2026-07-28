Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси представляет новейшую мобильную мастерскую техобслуживания на шасси УРАЛ-4320

359
0
0
Урал-4320
Бронированный автомобиль «Федерал» для Росгвардии на шасси «Урал-4320».
Источник изображения: www.interpolitex.ru

ЦАМТО, 27 июля. Специалисты ОАО "140 ремонтный завод" (Республика Беларусь) продолжают выпуск и совершенствование мастерских технического обслуживания, без которых сегодня невозможно поддержание боеготовности частей вдали от стационарных баз.

Современная универсальная мастерская технического обслуживания на высокопроходимом шасси УРАЛ-4320 создана для оперативного проведения регламентных работ, диагностики и войскового ремонта вооружения, военной и специальной техники непосредственно в полевых парках, на марше или в районах выполнения задач.

Мастерская смонтирована в утепленном каркасно-металлическом кузове-фургоне, обеспечивающем комфортные условия для расчета. Ключевое оборудование:

- гидравлический кран-манипулятор для погрузочно-разгрузочных работ;

- автономная дизельная электростанция, позволяющая работать без внешних источников питания;

- сварочно-зарядный агрегат;

- комплект специального инструмента и контрольно-диагностического оборудования.

Полный привод шасси, увеличенный дорожный просвет и автономное энергоснабжение дают возможность развернуть полноценную ремонтную зону в любое время суток и при любой погоде. Время развертывания не превышает 30 мин.

Конструкция мастерской постоянно дорабатывается: разработчики оперативно реагируют на замечания и предложения военных специалистов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
140 РЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 09:01
  • 3
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 28.07 06:39
  • 0
Комментарий к "«Летающий танк» СССР: зачем Т-80 поставили двигатель, который считали невозможным для земли"
  • 28.07 05:47
  • 1
До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»
  • 28.07 05:39
  • 1
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 28.07 05:32
  • 1
Военный раскрыл подробности о впервые примененной против России ракете Ruta Block 1
  • 28.07 02:43
  • 16342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.07 20:36
  • 0
Комментарий к "Октябрьская революция — тормоз в образовании русского народа"
  • 27.07 19:44
  • 0
Комментарий к "«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?"
  • 27.07 19:10
  • 0
Комментарий к "Путин исключил агрессию со стороны России в украинском конфликте"
  • 27.07 11:56
  • 1
Не сигнальте роботам: как беспилотные грузовики «КАМАЗ» осваивают дороги России
  • 27.07 11:40
  • 1
Илон Маск призвал к уступкам России для завершения украинского конфликта
  • 27.07 06:04
  • 0
Без комментариев - статья "Полуколониальная Россия начала XX века, отставание во всём, пропасть между бедными и богатыми"
  • 27.07 05:46
  • 0
Комментарий к "Чем события 1917 года «аукнулись» нам в 1941 году"
  • 27.07 04:16
  • 0
Комментарий к "«Багратион»: как советские войска за два месяца разгромили группу армий «Центр»"
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда