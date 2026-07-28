Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска партию БМП-3

ЦАМТО, 27 июля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех отгрузил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3. По сравнению с предыдущими месяцами объем поставки снова возрос.

БМП-3 переданы Минобороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Машины производства "Высокоточных комплексов" ценятся в войсках за высокую огневую мощь и простоту в эксплуатации.

"С начала спецоперации объемы отгружаемой "Высокоточными комплексами" продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели. Одновременно с учетом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований – усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей", – отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Кроме того, каждая машина укомплектована средствами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие корпуса со всех проекций, в том числе сверху. Установка специальных приборов и аппаратуры позволяет повысить мобильность "тройки" и эффективность применения ее вооружения. Кроме того, все машины оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".