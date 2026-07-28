Lockheed Martin расширит сотрудничество с Румынией по производству РЛС AN/TPQ-53

ЦАМТО, 27 июля. Компания Lockheed Martin подписала контракты с румынскими компаниями о сотрудничестве по производству РЛС AN/TPQ-53, сообщает портал Defense Romania.

"Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе производства радара AN/TPQ-53", – цитирует "РИА Новости" сообщение портала.

Соглашения предусматривают прямое сотрудничество и техническое обслуживание, а также расширение участия румынских компаний в цепочке поставок по данной программе.

Компания Lockheed Martin уже имеет тесные связи с Румынией, поскольку в стране создан первый в Европе центр технического обслуживания вертолетов Black Hawk и РСЗО HIMARS. Помимо этого, компания сотрудничает с румынскими властями для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий, отмечает агентство.