Чехия поставит Черногории вооружение на сумму 24,2 млн. евро

Автоматическая винтовка чешского производства Ceska Zbrojovka CZ 806 Bren 2 в стандартном варианте под патрон 5,56х45 мм НАТО.

ЦАМТО, 27 июля. Правительства Чехии и Черногории подписали имплементационное соглашение о сотрудничестве в области вооружений и военной техники в рамках действующего межправсоглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Документ подписан 24 июля представителями министерств обороны двух стран в рамках официального визита премьер-министра Черногории Милойко Спаича в Прагу.

Общая стоимость контракта на поставку стрелкового вооружения, боеприпасов и сопутствующего оборудования чешского производства составляет 24,2 млн. евро (около 584 млн. чешских крон). По заявлению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, соглашение предусматривает передачу вооруженным силам Черногории нескольких тысяч единиц оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.

В качестве промышленного партнера по контракту выступит холдинг Colt CZ Group SE, системным интегратором – государственное предприятие LOM PRAHA. В рамках проекта Черногория получит штурмовые винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, сопутствующее тактическое оборудование и различные типы малокалиберных боеприпасов производства Ceska zbrojovka, Sellier & Bellot и 4M Systems.

По данным чешского издания iDNES, Черногория получит порядка 6,5 тыс. ед. стрелкового оружия. Штурмовая винтовка CZ BREN 3, которая выпускается в калибрах 5,56х45 мм НАТО (NATO) и .300 Blackout, станет новым образцом стрелкового оружия, принимаемым на вооружение силовых структур страны-члена НАТО.

Генеральный директор Colt CZ Group Радек Мусил заявил, что компания рассматривает включение винтовки CZ BREN 3 в систему вооружения армии Черногории как подтверждение доверия к качеству продукции чешской оборонной промышленности.

Подписанное имплементационное соглашение реализует положения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Черногорией и Чехией, подписанного 18 мая 2026 года министрами обороны двух стран. Премьер-министр А.Бабиш охарактеризовал подписанный контракт как первый значимый шаг, открывающий возможности для дальнейших совместных проектов между странами.