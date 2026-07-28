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ЦАМТО

Антон Алиханов сообщил о росте производства зенитных управляемых ракет в 2026 году

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Зенитная ракетная система С-350
Зенитная ракетная система С-350.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. Производство зенитных управляемых ракет в России в 2026 году увеличено в разы по сравнению с 2025 годом.

Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в нынешнем", – сказал он.

При этом в России есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БЛА. Так, на одном из объектов за месяц такой комплекс сбил почти 60 беспилотников, отметил А.Алиханов.

Министр добавил, что в стране есть команды с хорошими компетенциями в системах распознавания, перехвата, машинного зрения. "Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем – и финансово, и административно", – цитирует ТАСС А.Алиханова.

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Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
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