Антон Алиханов сообщил о росте производства зенитных управляемых ракет в 2026 году

ЦАМТО, 27 июля. Производство зенитных управляемых ракет в России в 2026 году увеличено в разы по сравнению с 2025 годом.

Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в нынешнем", – сказал он.

При этом в России есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БЛА. Так, на одном из объектов за месяц такой комплекс сбил почти 60 беспилотников, отметил А.Алиханов.

Министр добавил, что в стране есть команды с хорошими компетенциями в системах распознавания, перехвата, машинного зрения. "Мы понимаем, что здесь нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Им всем и технические задания поставлены, и они сами выходят с инициативами, разработками. Мы их в этом поддерживаем – и финансово, и административно", – цитирует ТАСС А.Алиханова.