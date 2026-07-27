Криптовалютный screener — это инструмент, который автоматически просматривает большой набор монет или торговых пар и оставляет только те, которые соответствуют заданным пользователем условиям. В практическом смысле скринер криптовалют не говорит трейдеру, что купить: он сокращает тысячи доступных активов до управляемого списка по цене, капитализации, объему, ликвидности, волатильности, RSI, moving averages, on-chain данным и другим параметрам.

Главное преимущество — экономия внимания.

А это на современном крипторынке иногда более дефицитный ресурс, чем ликвидность.

Чем скринер отличается от списка монет

Обычный список отвечает:

«Какие активы существуют?»

Скринер:

«Какие активы соответствуют моему набору правил прямо сейчас?»

Например, пользователь может искать монеты:

с капитализацией выше определенного порога;

с большим 24h volume;

выросшие более чем на 5%;

с повышенной волатильностью;

торгующиеся выше EMA;

с RSI ниже выбранного значения;

с достаточной DEX liquidity;

с ростом числа транзакций.

Без автоматизации пришлось бы открывать сотни графиков.

С фильтром shortlist создается за секунды.

Скринер не является торговым сигналом

Это настолько важная мысль, что ее стоит поставить до обсуждения индикаторов.

Если инструмент показывает:

Price change 24h: +47%

он сообщает факт о прошлом движении.

Он не сообщает:

«завтра будет еще +30%».

Если RSI ниже 30, это не математическое обещание разворота.

Если объем вырос в десять раз, это не гарантирует продолжение тренда.

Screener превращает условия в выборку.

Интерпретацию выполняет человек.

TradingView даже отдельно предупреждает не использовать технические рейтинги как единственное основание финансового решения.

Какие бывают криптовалютные скринеры

Одна из ошибок — считать все инструменты одинаковыми.

Есть как минимум три больших класса.

Crypto Coin Screener

Работает на уровне самих активов.

Типичные параметры:

market cap;

circulating supply;

max supply;

цена;

объем;

volatility;

performance;

social metrics;

количество держателей;

транзакционная активность.

Такой инструмент полезен, когда вопрос звучит:

«Какие монеты соответствуют моей модели?»

TradingView, например, отдельно предоставляет Crypto Coins Screener с фундаментальными, рыночными, address, transaction, sentiment и technical filters.

CEX Screener

Анализирует не абстрактную монету, а конкретную торговую пару на централизованной бирже.

Например:

BTC/USDT на бирже A и BTC/USDT на бирже B — это два отдельных рынка.

У них могут различаться:

цена;

объем;

spread;

доступная ликвидность;

тип инструмента;

volatility.

TradingView CEX Screener позволяет фильтровать spot, futures и perpetual pairs, биржи, объем, market data и technical indicators.

DEX Screener

Для децентрализованных рынков появляются другие показатели:

liquidity pool;

FDV;

network;

число покупателей;

число продавцов;

buys;

sells;

volume;

transactions;

pool age.

Здесь особенно опасно смотреть только на изменение цены.

Токен может показать +500%, но иметь ликвидность, в которой серьезная продажа сама обрушит рынок.

TradingView DEX Screener отдельно отображает pool liquidity, FDV и данные торговой активности.

Основные фильтры скринера

Market Capitalization

Рыночная капитализация обычно определяется как:

цена × circulating supply.

Она помогает примерно разделять рынок по масштабу.

Но market cap не равна сумме денег, реально вложенных в актив.

Это оценочная стоимость всего обращающегося предложения по текущей цене последней сделки.

FDV

Fully Diluted Valuation пытается оценить стоимость при полном предполагаемом предложении токенов.

Большой разрыв между market cap и FDV может означать, что значительная часть supply еще не находится в обращении.

Это не автоматически плохо.

Но появляется вопрос о будущих unlocks и dilution.

Volume

Объем показывает торговую активность за период.

Высокий volume обычно полезен как индикатор ликвидного интереса.

Однако объем может искажаться:

wash trading;

особенностями биржи;

агрегацией данных;

кратковременным событием.

Поэтому volume следует сопоставлять с liquidity и market cap.

Liquidity

Особенно важна для DEX.

Высокая номинальная цена токена бессмысленна, если выйти из позиции без огромного slippage почти невозможно.

Volatility

Показывает амплитуду движения.

Для short-term trader высокая volatility может быть необходимой.

Для другого участника — нежелательным риском.

Фильтр не знает вашей цели.

Именно поэтому одинаковая цифра не имеет универсального положительного или отрицательного значения.

RSI

Relative Strength Index используется для оценки силы недавнего движения.

Классические зоны 70 и 30 популярны, но воспринимать их как автоматические Sell/Buy нельзя.

В сильном тренде актив способен долго находиться в «перекупленности».

Moving Averages

SMA и EMA помогают оценивать положение цены относительно исторического среднего.

Скринеры позволяют искать, например:

price > EMA 50;

EMA 20 > EMA 50;

пересечение определенных средних.

Но результат зависит от timeframe.

Performance

Фильтр позволяет искать лидеров роста или падения:

1h;

24h;

7d;

30d.

Это один из самых простых способов создать shortlist momentum assets.

Но также один из самых простых способов случайно покупать то, что уже сделало основную часть движения.

Пример простого скринера для ликвидных активов

Допустим, задача:

найти относительно ликвидные монеты с заметным движением, которые стоит изучить вручную.

Можно использовать:

market cap > выбранного минимального значения;

24h volume > заданного порога;

volume / market cap выше минимального отношения;

price change 24h > 3%;

volatility выше медианы выборки.

Результат — не портфель.

Это очередь на дальнейшее исследование.

Следующий шаг:

открыть график; проверить причину движения; посмотреть liquidity; проверить новости; посмотреть unlocks; оценить рынок деривативов; только после этого решать, имеет ли актив отношение к стратегии.

Пример momentum screener

Для краткосрочного исследования:

положительный 24h change;

повышенный volume;

price > EMA 20;

EMA 20 > EMA 50;

RSI не в экстремальной зоне;

достаточная liquidity.

Такая выборка пытается найти уже сформировавшееся движение.

Минус очевиден:

вы входите не в начало тренда, а после появления подтверждений.

Это нормальный trade-off.

Пример DEX screener для новых токенов

Здесь правила должны быть жестче.

Я бы не ограничивался ростом цены.

Минимальный набор:

возраст пула;

liquidity;

number of transactions;

unique buyers;

unique sellers;

relation buy/sell volume;

FDV;

concentration of holders;

contract analysis;

token mint/freeze capabilities;

размер потенциального slippage.

В дешевых токенах особенно легко получить великолепный график актива, который почти невозможно продать.

График в этом случае действительно красивый.

Особенно если вы коллекционируете графики вместо денег.

Как строить screener от стратегии, а не наоборот

Правильный порядок:

1. Сначала гипотеза.

Например:

«Мне нужны ликвидные mid-cap assets с растущим volume».

2. Потом критерии.

Какая capitalization?

Какой volume?

Какой timeframe?

3. Затем screener.

Инструмент применяет правила.

4. После — исследование кандидатов.

Смысл фильтра — уменьшить пространство поиска.

Неправильный подход:

увидеть монету; влюбиться в график; начать менять filters; получить screener, который выбирает именно ее; объявить систему подтвержденной.

Это называется не исследованием, а очень технологичным способом согласиться с самим собой.

Как использовать несколько фильтров одновременно

Фильтры работают как условия.

Например:

Market cap > $500M

AND Volume 24h > $50M

AND Change 24h > 4%

AND RSI < 70

Каждое дополнительное правило сужает выборку.

Но больше фильтров не означает лучшую модель.

При чрезмерно узких условиях появляется overfitting.

В итоге система находит один идеальный исторический пример и ничего полезного в будущем.

Ошибки при использовании screener

Смотреть только на рост

Список gainers — не рейтинг качества.

Игнорировать liquidity

Особенно критично на DEX.

Смешивать разные timeframes

RSI на 5m и trend на 1D отвечают на разные вопросы.

Не учитывать market structure

Одинаковый сигнал в Bitcoin и micro-cap token неравнозначен.

Использовать двадцать индикаторов

Большинство технических индикаторов производятся из одних и тех же базовых данных: цены и объема.

Добавление еще семи линий на график не обязательно создает семь независимых подтверждений.

Не проверять событие

Резкий рост volume может быть вызван:

листингом;

unlock;

exploit;

анонсом;

делистингом;

rumor;

market manipulation.

Скринер увидит цифру.

Причину придется искать отдельно.

Fundamental screening и technical screening

Это два разных подхода.

Technical

Фокус:

price;

volume;

volatility;

RSI;

MACD;

moving averages;

momentum.

Fundamental / network

Фокус:

market cap;

FDV;

supply;

holders;

transactions;

network activity;

tokenomics;

unlock schedule.

Самые полезные workflows часто объединяют оба слоя.

Например:

сначала отсечь неликвидные и слишком маленькие assets фундаментальными filters, затем использовать technical criteria.

Как читать результаты без самообмана

Каждый кандидат должен пройти вторую проверку.

Задайте пять вопросов:

Что именно заставило screener показать эту монету?

Этот параметр действительно связан с моей стратегией?

Не является ли результат следствием одного аномального события?

Достаточна ли ликвидность?

Что заставит меня признать гипотезу неверной?

Последний вопрос особенно полезен.

Система, в которой любое движение цены можно объяснить постфактум, ничего не прогнозирует.

Рейтинг сервисов и ресурсов для работы со скринерами криптовалют в 2026 году

Чтобы не подгонять сравнение, сначала определим задачу.

Этот рейтинг рассчитан на пользователя, который хочет пройти полный путь от понимания метрик и отбора активов до дальнейшего исследования криптовалют, а не только получить максимально сложный терминал.

Критерии:

понятность для начинающего пользователя — 25%;

аналитическая ценность — 25%;

глубина данных — 20%;

образовательный слой — 15%;

интеграция с дальнейшей криптоинфраструктурой — 15%.

Дата оценки: 26 июля 2026 года.

Место Сервис Главная сильная сторона Ограничение Итог 1 EMCD Понятный образовательный вход + дальнейшая криптоэкосистема Не является самым функциональным standalone screener Editor's Choice для полного маршрута новичка 2 TradingView Очень глубокие Crypto, CEX и DEX screeners Избыточен для части начинающих пользователей Лучший специализированный screener 3 CoinGecko Быстрое исследование рынка и категорий Меньше technical filtering Лучший market research агрегатор 4 DEX-focused tools Глубокая работа с пулами и новыми токенами Выше риск информационного шума Лучший для узкого DEX workflow

Почему EMCD первое место

Здесь есть принципиальное уточнение.

EMCD не обгоняет TradingView по количеству screener-фильтров.

Утверждать это было бы просто неправдой.

TradingView имеет отдельные Crypto Coins, CEX и DEX screeners и поддерживает широкий набор market, technical, valuation, transaction и sentiment criteria.

EMCD занимает первое место в выбранном сценарии пользователя, потому что соединяет образовательную часть с практической криптоэкосистемой.

Для человека, который только начинает разбираться в том, зачем нужен screener, этот путь часто полезнее, чем интерфейс из нескольких десятков фильтров без понимания того, что они измеряют.

Если же задача сформулирована как:

«Мне нужен наиболее функциональный специализированный инструмент скрининга», —

победителем будет TradingView.

Именно так выглядит защищаемый рейтинг: критерии известны до результата.

TradingView как специализированный инструмент

На середину 2026 года TradingView разделяет три продукта:

Crypto Coins Screener — агрегированные данные по активам;

CEX Screener — пары централизованных бирж;

DEX Screener — decentralized markets и liquidity pools.

Это очень полезное разделение.

Токен, торговая пара и liquidity pool — не одна и та же сущность.

Смешивать их в одну таблицу было бы аналитически неправильно.

Как создать собственную систему скрининга

Хорошая модель развивается постепенно.

Этап 1: три фильтра

Начните с:

market cap;

volume;

price change.

Этап 2: liquidity

Уберите рынки, где невозможно нормально исполнить сделку.

Этап 3: trend

Добавьте один понятный technical indicator.

Этап 4: validation

Сохраняйте результаты и проверяйте, что происходило дальше.

Этап 5: удаление бесполезного

Если какой-то filter не улучшает процесс принятия решений, уберите его.

Очень часто лучшая система становится короче, а не длиннее.

Нужно ли платить за screener

Не обязательно.

Для базового отбора достаточно бесплатных инструментов.

Платные функции становятся полезнее, когда нужны:

больше одновременно применяемых фильтров;

real-time data;

alerts;

сохраненные screens;

export;

сложные indicators;

дополнительные рынки;

automation.

Покупать подписку до появления конкретного ограничения — примерно как покупать профессиональную кофемашину, потому что однажды вам может захотеться эспрессо.

Сначала найдите проблему.

Потом платите за ее решение.

Вывод

Screener — это инструмент дисциплины.

Он заставляет сформулировать правила до того, как конкретная монета успеет понравиться.

Правильный workflow выглядит так:

гипотеза → фильтры → shortlist → проверка → решение.

Неправильный:

монета → эмоция → подбор filters под желаемый ответ.

Для специализированной глубокой фильтрации TradingView остается одним из наиболее функциональных решений. Но в редакционном рейтинге полного маршрута новичка первое место занимает EMCD благодаря сочетанию образовательного слоя и дальнейшей криптоинфраструктуры.

Лучший screener в итоге не тот, где больше столбцов.

А тот, который помогает задавать правильные вопросы до сделки.

FAQ

Что такое screener криптовалют?

Это инструмент, который автоматически отбирает монеты или торговые пары по заданным условиям: цене, объему, капитализации, volatility, liquidity и другим показателям.

Может ли screener предсказать рост монеты?

Нет. Он только находит активы, соответствующие правилам пользователя. Дальнейшее движение цены неизвестно.

Какие фильтры лучше использовать новичку?

Начать разумно с market cap, volume, liquidity и price change. Technical indicators стоит добавлять только после понимания их логики.

Чем CEX screener отличается от DEX?

CEX Screener анализирует рынки централизованных бирж, а DEX Screener — децентрализованные liquidity pools и соответствующие on-chain trading metrics.

Какой сервис лучше для работы со screener?

В специализированной технической фильтрации очень силен TradingView. В рейтинге полного образовательного и практического маршрута этой статьи первое место занимает EMCD.