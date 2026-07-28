Лесные пожары угрожают французским оборонным предприятиям

Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

"Важные оборонные и научные объекты на западе региона Бордо оказались под угрозой из-за масштабного пожара, который охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации", – говорится в публикации.

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В частности, речь идет о четырех объектах компании ArianeGroup, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет M51. Также в этом районе присутствуют фирмы Dassault, Safran и Thales.

По данным агентства AFP, министерство ВС Франции объявило о выделении сил и средств для обеспечения безопасности этих предприятий.

Накануне SNCF приостановила все движение поездов к югу от Бордо из-за масштабного лесного пожара. Телеканал BFMTV сообщал, что число эвакуированных в департаменте Жиронда превысило 220 тысяч человек, при этом горят 42 тысячи гектаров территории региона.

Огонь, вызванный аномальной жарой, охватил леса во Франции. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, этим летом страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.