Угроза для нацбезопасности: Белый дом запретил раскрывать данные о запасах ЗУР

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По информации американской прессы, администрация США считает возможную публикацию обновленных данных о запасах зенитных ракет для систем ПВО Patriot и THAAD угрозой для нацбезопасности страны. Белый дом уже потребовал от СМИ не публиковать данные о реальных запасах ЗУР.

Как пишет The Wall Street Journal, приостановка Трампом проведения масштабной воздушной кампании армии США против Ирана в первую очередь обусловлена существенным сокращением запасов ракет для систем ПВО. В настоящее время Вашингтон «пытается добиться дипломатического урегулирования» и одновременно взвешивает риски, связанные с истощением запасов ЗУР. При этом Пентагон уже подготовился к нанесению ударов на протяжении следующих двух недель, однако был вынужден отложить начало очередного этапа операции.

В настоящее время, несмотря на заявления Трампа о том, что «имеющихся у США боеприпасов более чем достаточно», американское военное руководство разделилось во мнениях относительно того, представляет ли сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot серьезную угрозу. В частности, генерал Дэн Кейн предупредил Белый дом о критическом снижении запасов ракет для ЗРК Patriot и THAAD.

По данным аналитиков, с начала ближневосточного кризиса США израсходовали не менее 1500 ЗУР для Patriot, оставив в резерве менее 1000. Всего было использовано от 1060 до 1430 из 2330 имевшихся. Расход THAAD достиг 80%, а SM-3 — более половины. Это означает, что американское командование на Ближнем Востоке уже сейчас зачастую вынуждено выбирать, какие цели сбивать, а какие — нет.