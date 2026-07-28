Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн

Торжественная церемония спуска на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге.

ЦАМТО, 27 июля. Для ВМФ России будет построен новейший корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тыс. тонн.

"Мы будем строить корабли более серьезного водоизмещения – девять с половиной тысяч тонн. В него заложены возможности длительного нахождения в море, это будет корабль океанской зоны. Такие корабли России нужны", – сказал А.Моисеев в эфире телеканала Звезда".

Он подчеркнул, что строительство таких кораблей заложено в кораблестроительную программу РФ, передает "РИА Новости".