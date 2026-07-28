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ЦАМТО

Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн

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Торжественная церемония спуска на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © Фото : ОСК | Объединенная судостроительная корпорация/ВКонтакте

ЦАМТО, 27 июля. Для ВМФ России будет построен новейший корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тыс. тонн.

"Мы будем строить корабли более серьезного водоизмещения – девять с половиной тысяч тонн. В него заложены возможности длительного нахождения в море, это будет корабль океанской зоны. Такие корабли России нужны", – сказал А.Моисеев в эфире телеканала Звезда".

Он подчеркнул, что строительство таких кораблей заложено в кораблестроительную программу РФ, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Проекты
22350
1 комментарий
№1
28.07.2026 05:39
Пока три десятка фрегатов пр. 22350М не спустят на воду для ТОФ и СФ запретил бы вообще другие корабли строить....
Чем скуднее бюджет страны, тем крупнее закладывает  на верфях военные корабли....
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