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ЦАМТО

Главком ВМФ: Россия создает безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн

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Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. В России создается первый безэкипажный корабль, который будет решать отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок и других подводных объектов. Водоизмещение такого корабля составит 500 тонн.

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев в эксклюзивном выпуске программы "Военная приемка", сообщает телеканал tvzvezda.

"Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок, других подводных объектов. Это уже 500-тонный корабль, это достаточно серьезно", – отметил он.

Главком ВМФ добавил, что корабль с таким водоизмещением относится к классу малого корабля. При таком весе он уже не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны.

Это безэкипажный корабль, проект заложен в текущей Государственной программе вооружения, объяснил адмирал флота. Это будет первый такой корабль, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем.

Ведущий "Военной приемки" Алексей Егоров сравнил новый корабль с противодиверсионным катером проекта "Грачонок". Его длина составляет 31 м, водоизмещение – около 140 тонн. При этом новый безэкипажный корабль будет более чем в три раза больше по тоннажу.

Кроме этого, добавил А.Моисеев, в России сформированы и уже существуют полки беспилотных систем в структуре флотов. Первого июля был образован полк, в том числе и на Северном флоте, обеспеченный всем вооружением. "На текущем этапе это структура дивизионного состава, из них два – надводная составляющая, а третий дивизион – подводная. На следующий год планируется завершить проект на Тихоокеанском флоте", – цитирует телеканал tvzvezda А.Моисеева.

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