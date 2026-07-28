The Sun: Великобритания планирует присоединиться к оборонному банку НАТО

ЦАМТО, 27 июля. Великобритания рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), создаваемому под руководством Канады для финансирования милитаризации стран-членов НАТО.

Об этом, как передает ТАСС, сообщила еженедельная газета The Sun on Sunday со ссылкой на свои источники.

По ее данным, новый министр финансов Великобритании Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс, которая выступала против взноса в размере 1 млрд. евро для участия в проекте. Кроме того, новый глава британского Минобороны Уэз Стритинг положительно относится к этой инициативе.

Ранее сообщалось, что о готовности участвовать в учреждении DSRB объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет располагаться в Монреале, цель его создания – привлечение до 134 млрд. долл. на финансирование военных проектов, отмечает ТАСС.