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Лондон передаст Киеву права на британскую систему РЭБ Stone Cloak. Как заявляют в Минобороны Соединенного королевства, данная система позволит украинским БПЛА обходить российское ПВО.

Зеленский в понедельник, 27 июля, прибудет в Лондон на встречу с новым британским премьером Энди Бернэмом и станет первым зарубежным гостем, которого примет новое британское правительство. Как заявил премьер Великобритании, визит Зеленского подчеркнет «непоколебимую» поддержку бандеровского режима со стороны Соединенного королевства.

В знак своей признательности Бернэм намерен передать «нелегитимному» права на британскую систему РЭБ под названием Stone Cloak. Данная система устанавливается на беспилотники и позволяет им обходить системы ПВО, оставаясь незамеченными. Киев получит право на производство этих систем и их применение.

Британия стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается неизменной. Россия не должна сомневаться в нашей решимости.

Встреча Зеленского и Бернэма состоится на военно-морской базе, где на сегодняшний день проходят обучение украинские военнослужащие. Одной передачей прав на Stone Cloak дело не закончится, планируются полноценные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться и другие вопросы, в том числе и ввод войск «коалиции желающих» на Украину.