Командующий CENTCOM признал удары США по Ирану неэффективными

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Удары США по Ирану, которые американские военные наносили в течение двух недель, оказались неэффективными, и их продолжение не принесет Вашингтону запланированных результатов. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Брэд Купер.

Адмирал ВМС США, возглавивший CENTCOM в прошлом году, призвал Белый дом остановить удары по Ирану, поскольку они не достигают своих целей. По словам Купера, эффективности нет никакой, поэтому необходимо приостановить бомбардировки и выработать другую тактику и стратегию, если США все же хотят добиться успеха.

Как сообщает американская пресса, адмирал заявил, что одними бомбардировками невозможно принудить Тегеран к принятию требований США. Для этого нужна наземная операция, но на нее американское руководство вряд ли решится.

Дальнейшие бомбардировки не имеют смысла без перехода к крупным боевым операциям.

Заявление Купера повлияло на решение Трампа приостановить удары, хотя до этого президент США склонялся к началу масштабных бомбардировок Ирана, обещая, что заставит иранское руководство принять свои требования.

Отметим, что боевые действия на Ближнем Востоке не ведутся с минувшей пятницы. Тем не менее Ормузский пролив пока не открыт.